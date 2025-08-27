शिमला: हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बाद अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए कैंसर के मरीजों की संख्या में हिमाचल दूसरे नंबर पर है. एक ओर कैंसर के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, आईजीएमसी शिमला के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. सिद्धार्थ वत्स के अनुसार प्रदेश में हर साल दो हजार से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं और पिछले एक दशक में यह संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है.

हिमाचल में किस साल कैंसर के कितने मामले सामने आए?

साल 2022 में प्रदेश में कैंसर के 2428 मामले सामने आए, जबकि साल 2023 में 2363 और साल 2024 में कैंसर के 1836 मामले सामने आए. आंकड़ों के अनुसार पिछले दो साल में कैंसर के नए मामलों में कुछ कमी आई है. लेकिन, आबादी की दृष्टि से ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं. यही वजह है कि प्रदेश में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य महकमे को सकते में डाल दिया है.

हिमाचल में बढ़ रहे हैं कैंसर के मरीज. (ETV GFX)

हिमाचल में किस जिले में कैंसर के कितने मामले सामने आए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के आंकड़ो के मुताबिक, बिलासपुर जिले में साल 2022 में कैंसर के 188 मामले, साल 2023 में 161 मामले और साल 2023 में 124 मामले सामने आए. चंबा जिले में साल 2022 मे 90, साल 2023 में 81 मामले और साल 2024 में कैंसर के 72 मामले सामने आए. हमीरपुर जिले में साल 2022 में 130 मामले, साल 2023 में 127 मामले और साल 2024 में कैंसर के 101 मामले सामने आए. कांगड़ा जिले में साल 2022 में 123 मामले, साल 2023 में 122 मामले और साल 2024 में 90 मामले सामने आए. किन्नौर जिले में साल 2022 में 59, साल 2023 में 57 और साल 2024 में 38 मामले सामने आए. कुल्लू जिले में साल 2022 में 247 मामले, साल 2023 में 229 मामले और साल 2024 में 210 मामले सामने आए.

आईजीएमसी शिमला के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. सिद्धार्थ वत्स. (ETV Bharat)

इसके अलावा लाहौल स्पीति में साल 2022 में कैंसर के 20 मामले साल 2023 में 22 मामले और साल 2024 में 13 सामने आए. इसके अलावा मंडी जिले में साल 2022 में 668 मामले, साल 2023 में 614 मामले और साल 2024 में कैंसर के 425 मामले सामने आए. शिमला जिले में साल 2022 में कैंसर के 556 मामले, साल 2023 में 595 मामले और साल 2024 में 493 मामले सामने आए. सिरमौर जिले में साल 2022 में 135 मामले, साल 2023 में 135 मामले और साल 2024 में 116 मामले सामने आए. सोलन जिले में साल 2022 में कैंसर के 190 मामले, साल 2023 में 189 मामले और साल 2024 में कैंसर के 128 मामले सामने आए. वहीं, ऊना जिले में साल 2022 में कैंसर के 23 मामले, साल 2023 में 31 मामले और साल 2024 में 26 मामले सामने आए.

आईजीएमसी में 2024 में कैंसर के मामले

आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में अकेले आईजीएमसी में बच्चेदानी के 215, ब्रेस्ट कैंसर के 157, लंग्स कैंसर के 367, पेट के 98 और हेड-नेक कैंसर के 180 मरीज इलाज के लिए पहुंचे. औसतन हर साल 350 से 400 लंग कैंसर, 172 से 200 बच्चेदानी और करीब 100 पेट के कैंसर के नए मामले दर्ज किए जाते हैं. यह आंकड़ा वाकई चिंताजनक है.

महिलाओं और पुरुषों में अलग-अलग कैंसर बढ़े

डॉ. वत्स कहते हैं कि, हिमाचल में महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि पुरुषों में लंग्स और पेट का कैंसर ज्यादा देखने को मिल रहा है. खासकर पेट के कैंसर के मामले अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में अधिक मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस पर अधिक से अधिक शोध भी जरूरी है.

लाइफस्टाइल और प्रदूषण है बड़ी वजह

कैंसर विशेषज्ञ का मानना है कि लाइफस्टाइल में बदलाव, तंबाकू-धूम्रपान, गलत खानपान, पर्यावरण प्रदूषण और खेती में पेस्टिसाइड्स के अधिक इस्तेमाल से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. डॉ. वत्स ने कहा कि हिमाचल के अधिकांश लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं और खेतों में प्रयोग होने वाले कीटनाशक सीधे तौर पर खाने-पीने की चीजों को प्रभावित कर रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए वैज्ञानिक मानक तय करें, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर असर न पड़े.

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय

कैंसर विशेषज्ञ डॉ. सिद्धार्थ वत्स का कहना है कि, "डिस्पोजेबल प्लास्टिक और केमिकल वाले बर्तनों की बजाय स्टील या कांच का प्रयोग करना चाहिए. साथ ही लोगों को जागरूक होकर शुरुआती लक्षण दिखते ही जांच करानी चाहिए. तंबाकू से परहेज, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण से कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है."

गांव-गांव कैंप की जरूरत

आईजीएमसी में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. सिद्धार्थ वत्स ने सुझाव दिया है कि गांव-गांव कैंसर जांच शिविर और स्कूलों-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाए. ताकि बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ सके और मरीज की जान बचाई जा सके. उन्होंने कहा कि आज के समय में कैंसर को लेकर हर किसी में जागरूकता लाने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज, जानिए कौन सा राज्य है अव्वल?

ये भी पढ़ें: कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम