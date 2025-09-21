ETV Bharat / state

NIA में कैंसर, डेंटल, आई ओपीडी जल्द नए ब्लॉक में होगी शुरू

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति (Vice Chancellor) प्रो.संजीव शर्मा ने बताया कि 10वें आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद जागरूकता रैली में 16 से अधिक देशों के विद्यार्थियों एवं संस्थान के छात्रों ने भाग लिया. आयुर्वेद से स्वस्थ रहने का संदेश दिया. अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा. एनआईए में 16 देशों के विद्यार्थी आयुर्वेद की पढ़ाई व शोध कर रहे हैं. आयुर्वेद और योग से हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी जीवन की ओर बढ़ रहा है.

जयपुर: राजधानी के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) में जल्द ही कैंसर, डेंटल, आई ओपीडी सुविधा के साथ नया ब्लॉक मिलेगा. स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए बाल संवर्धन केंद्र चल रहा है. हर वर्ष पंचकर्म और अन्य विभागों में देशी-विदेशी लाखों लोग इलाज करा रहे हैं. आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान में विभिन्न गतिविधियां की जा रही है.

नई तकनीक का समावेश: प्रो. शर्मा ने कहा कि एनआईए से प्रतिवर्ष लाखों लोग आयुर्वेदिक इलाज ले रहे हैं. आयुर्वेद में प्राचीन ज्ञान के साथ नई तकनीक का समावेश है. केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में संस्थान में आयुर्वेद पांडुलिपियों के लिए पांडुलिपि विज्ञान विभाग है. मॉडर्न और अत्याधुनिक रिसर्च लैब है. रोगों के निदान के साथ आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस बार आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद जन-जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए है. आयुर्वेद से चिकित्सा लाभ के साथ पेड़-पौधों के लिए भी कई रिसर्च किए जा रहे हैं. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में वृक्ष आयुर्वेद विभाग की स्थापना की.

गंभीर रोगों के इलाज के लिए नया ओपीडी: एनआईए में कैंसर, डेंटल, आई ओपीडी और सुविधा के साथ जल्दी नया ब्लॉक शुरू किया जाएगा. संस्थान में नशा मुक्ति इकाई शुरू की. ओपीडी मरीजों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है. व्यक्ति NIA की वेबसाइट पर स्लॉट ऑनलाइन बुक करा सकता है.

रन फॉर आयुर्वेद: आयुर्वेद और स्वस्थ जीवनशैली की जागरूकता के लिए रन फॉर आयुर्वेद एनआईए से हवामहल, बड़ी चौपड़ तक किया. इसमें कुलपति प्रो. संजीव शर्मा, संयुक्त निदेशक जेपी शर्मा, उपनिदेशक प्रशासन चंद्रशेखर शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी मोहन लाल मीणा के साथ में स्टाफ और 2000 से अधिक चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी ओर आमजन ने भाग लिया.