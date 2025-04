ETV Bharat / state

खुली रिवाल्वर कमर में खोंसकर चलना सही या गलत, क्या है नियम?, जानिए - UP ARMS LICENCE RULES

क्या है रिवाल्वर और पिस्टल के नियम. ( Etv Bharat )

Published : April 26, 2025 at 10:52 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 11:04 AM IST



कानपुर: रिवाल्वर के शौकीनों के लिए ये खबर बेहद काम की है. आपको मालूम है कि रिवाल्वर को लेकर चलने का भी खास नियम है. यहीं नहीं सरकार ने घर पर रिवाल्वर को रखने के लिए भी नियम बनाए हैं. अक्सर लाइसेंस धारकों को इनकी जानकारी नहीं होती है. इस वजह से न केवल हादसे होते हैं बल्कि कई बार तो आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा तक दर्ज हो जाता है. चलिए यूपी में शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियों के बारे में आपको रूबरू कराते हैं.







क्या रिवाल्वर के लाइसेंस बन रहे हैं: आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से सरकार ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी. अभी सिर्फ उन्हीं के लाइसेंस बन रहे हैं जिनके पास पहले से लाइसेंस हैं और वह वरासत यानी और किसी के नाम पर लाइसेंस ट्रांसफर कराना चाहते हैं. कानपुर में 39 हजार से अधिक लाइसेंस धारक हैं. वहीं, गोरखपुर में 7955 लाइसेंस हैं. फिलहाल शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर हाईकोर्ट की ओर से भी रोक लगाई गई है जो साल 2013 से जारी है. जिले में प्रतिवर्ष औसतन आवेदनों की संख्या 200 के करीब होती है. 2022 से अब तक कानपुर में 496 लोगों ने लाइसेंस के आवेदन किए हैं.

रिवाल्वर रखने के नियम क्या हैं: वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि रिवाल्वर रखने और लेकर चलने के लिए सरकार ने कई नियम निर्धारित किए हैं. एक नजर. (etv bharat) वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने दी यह जानकारी. (etv bharat)

