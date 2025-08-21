शिमला: नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओ के लिए एकदम अच्छी खबर है. रोजगार कार्यालय शिमला 4 पदों के लिए साक्षात्कार करवाने जा रहा है. असिस्टेंट स्टेवर्ड के 2 पद, ड्राइवर और बेल बॉय के एक एक पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू के जरिए भरे जाएंगे.

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय कोटि रिजॉर्ट शिमला के लिए जिला शिमला में असिस्टेंट स्टेवर्ड के 2 पद, ड्राइवर और बेल बॉय के एक एक पदों को भरने के लि कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करेगा. इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास, आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों आवेदन कर सकते है, जो भी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजो और रिज्यूम सहित 25 अगस्त, 2025 को होटल कोटि रिजॉर्ट शिमला में प्रातः 11 बजे पहुंचे. आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वो संबंधित वेबसाइट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए 94186-45246 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

गौरतलब है कि रोजगार कार्यालय विभिन्न पदों के लिय समय समय पर साक्षात्कार करता रहता है. जिससे युवाओ को रोजगार मिल सके. बीते साल भी रोजगार कार्यालय के माध्यम से 50 से अधिक बेजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था. इस साल भी बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं. बीते दिन विधानसभा मे भी रोजगार के मुद्दे पर हंगामा था. इस पर सीएम सुक्खू ने विधानसभा में कहा था कि समय समय पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जाता है.

