DUSU चुनाव 2025: 17 सितंबर सुबह 8 बजे थमेगा प्रचार, 18 सितंबर को चार पदों के लिए होगा मतदान

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025 की तैयारी पूरी,डूसू चुनाव समिति के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर (सीआरओ) डॉ. राजेश सिंह ने दी पूरी जानकारी

DUSU चुनाव 2025 के लिए 17 सितंबर सुबह 8 बजे थमेगा प्रचार
DUSU चुनाव 2025 के लिए 17 सितंबर सुबह 8 बजे थमेगा प्रचार
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 12:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. ईवीएम मशीनों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मशीनें पूरी तरह तैयार हैं. 17 सितंबर की सुबह 8 बजे से पुलिस सुरक्षा में ईवीएम मशीनों को विभिन्न पोलिंग सेंटर्स पर भेजा जाएगा.

18 सितंबर को दो सत्रों में होगा मतदान : मतदान 18 सितंबर को दो सत्रों में होगा. दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 3 से शाम 7:30 बजे तक. मतगणना 19 सितंबर को होगी. विभिन्न छात्र संगठन अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जोर-शोर से लगे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. पोलिंग सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

चुनाव समिति के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर (सीआरओ) डॉ. राजेश सिंह ने दी जानकारी

पोलिंग सेंटर्स को चीफ रिटर्निंग ऑफिसर का निर्देश : डूसू चुनाव समिति के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर (सीआरओ) डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि इस बार कुल 52 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं. चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए मतदान होगा. ऐसे में प्रत्येक बूथ पर चार बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होगी. पोलिंग सेंटर्स को निर्देश दिया गया है कि वह अपने मतदाताओं की संख्या और आवश्यक बूथों की जानकारी साझा करें, ताकि उसी अनुसार ईवीएम उपलब्ध कराई जा सके.

चुनाव प्रचार पर 17 सितंबर सुबह 8 बजे से रोक: डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि सभी उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव प्रचार 17 सितंबर की सुबह 8 बजे तक ही किया जा सकेगा. इसके बाद किसी भी तरह की प्रचार गतिविधि पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके बाद भी अगर कही प्रचार करने की गतिविधि पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी.

मतगणना के लिए सख्त सुरक्षा: इस बार वोटों की गिनती दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी. इसके लिए विशेष स्ट्रांग रूम चिन्हित किया गया है, जहां 18 सितंबर को दोपहर बाद से मतपेटियां पुलिस सुरक्षा में लाई जाएंगी. मॉर्निंग कॉलेजों का मतदान 1 बजे पूरा होने के तुरंत बाद उनकी मतपेटियां स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दी जाएंगी. इवनिंग कॉलेज का मतदान 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगा. पुलिस की सुरक्षा में मतपेटियां स्ट्रांग रूप में सुरक्षित रखी जाएगी. अगले दिन 19 सितंबर को यहीं पर मतगणना होगी.

पारदर्शिता पर जोर: डॉ. राजेश सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीनों का आवंटन और सीरियल नंबर पूरी तरह गोपनीय रखा गया है. मशीनों के परिवहन से लेकर मतगणना तक हर चरण में सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम रहेंगे. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

छात्रों में उत्साह: डूसू चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय कैंपस में उत्साह और जोश का माहौल है. प्रमुख छात्र संगठनों ने चारों पदों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. कैंपस में मुद्दों को लेकर बहस तेज है, छात्र संगठन नॉर्थ से लेकर साउथ कैंपस तक के पेइंग गेस्ट हाउस (पीजी) और छात्रावासों में डोर-टू-डोर प्रचार कर रहे हैं. 5-10 कार्यकर्ताओं के छोटे समूहों में अभियान चल रहा है. लेकिन 17 सितंबर को प्रचार थमने के बाद सारा ध्यान मतदान और फिर मतगणना पर होगा.

डूसू चुनाव 2025: प्रमुख तथ्य

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025
