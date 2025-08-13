जगदलपुर : जगदलपुर की शान कहा जाने वाला दलपत सागर पर इन दिनों शोध हो रहा है. करीब 400 हेक्टेयर में फैले इस तालाब के पानी में केमिकल वेरिएशन का पता लगाया जा रहा है. बस्तर यूनिवर्सिटी की अतिथि व्याख्याता एवं दलपत सागर की शोधकर्ता अरुणिमा बासु रॉय ने बताया कि वे दलपत सागर पर शोध कर रहे हैं. उन्होंने दलपत सागर के पानी में LULC एनालेसिस करना शुरू किया है. जो रिमोर्ट सेंसिंग और GSI में काम करते हैं. दलपत सागर से पानी का सैम्पल प्री मानसून और पोस्ट मानसून का डाटा कलेक्ट किया जाएगा. इस पानी में केमिकल में वेरिएशन देखा जाएगा.

झील के पानी पर हो रहा है शोध : अरुणिमा बासु के मुताबिक दलपत सागर न्यूट्रेन एंड रिचमेंट किस कारण से इस अवस्था में पहुंचा ये पता लगाया जा रहा है. नाइट्रोजन, फॉस्फेट और BOD डिमांड का बढ़ जाना किसी भी लेक को हेट्रोट्रोपिक से युट्रोपिक स्टेट की ओर लेकर जाता है. दलपत सागर में एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, ईफफ्लुएंट, मैकेनिकल ईफफ्लुएंट और डोमेस्टिक ईफफ्लुएंट ये तीन मेजर कारण हैं. जिसकी वजह से दलपत सागर इस स्थिति में बढ़ता जा रहा है. इसके कारण वाटर हाइसेन्स और एल्गर ब्लू हो रहा है. दलपत सागर से सैम्पल कलेक्शन के दौरान चर्म रोग हुआ है. लेकिन उसे पैरामीटर माना नहीं जा सकता है. पानी दूषित है इसके लिए 25 सैम्पल केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया है. ये जांच NABL सर्टिफाइड लैब में किया जा रहा है.

400 साल पुराना है दलपतसागर का इतिहास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वीड हार्वेस्टिंग से सफाई जड़ से समस्या का समाधान नहीं : अरुणिमा ने बताया कि सफाई का काम टेम्पररी सोल्यूशन ही है. क्योंकि दलपत सागर में समस्या साइंटिफिक तरीके से बिल्डअप हुई है. उसका समाधान भी साइंटिफिक तरीके से ही किया जा सकता है. पीपीएम की मात्रा अधिक होने के बाद पूरे जलकुंभी को बाहर निकलने के बाद भी वापस पनप सकते हैं. इसीलिए समस्या के जड़ तक जाने की जरूरत है. तत्काल रूप से सागर को दूषित करने वाले सभी चीजों को रोकने की आवश्यकता है.

दलपत सागर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अरुणिमा ने बताया कि दलपत सागर इको स्टेट की तरह एक्ट करता है. 37 से अधिक माइग्रेटिव बर्ड्स सागर में देखे गए हैं. नई पीढ़ी चाहती है कि दलपत सागर जिसमें आर्किलोजिकल इम्प्रोटेंश है, इकोलॉजिकल इम्प्रोटेंश, बायोडिवेर्सिटी इम्प्रोटेंश है-

अतिक्रमण के कारण दूषित जल से झील हुई प्रदूषित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित सागर है. इन सारी खूबियों के होने के बावजूद दलपत सागर वेटलैंड ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है. जबकि छोटे-छोटे तालाब इसमें शामिल हैं. हम चाहते हैं कि दलपत सागर रामसर साइट या वेटलैंड में शामिल हो. ताकि दलपत सागर का संरक्षण उसके नियम और प्रोटोकॉल का तहत किया जाए. ताकि दलपत सागर की खूबियां बनी रहे. और बस्तर जगदलपुर प्रकृति की ओर आगे बढ़े- अरुणिमा बासु रॉय, अतिथि व्याख्याता एवं शोधकर्ता





छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब : वहीं स्थानीय नागरिक संपत झा के मुताबिक दलपत सागर के विकास के लिए विशेषज्ञ मौजूद हैं. सरकार उन्हें हायर कर सकती है. दलपत सागर में बिजली, लाइट और उसके सौंदर्यीकरण के अधिक जरूरी दलपत सागर के भीतर की गंदगी की साफ करना. क्योंकि शहर से सालों से गंदा पानी दलपत सागर में जाकर जमा हो गया है. उसकी सफाई करने के बाद जलकुंभी मुक्त करना एक ठोस पहल होगी. क्योंकि दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है. छोटे समय उस तालाब में नहाया करते थे. आज भी उसे उनके मूल रूप में लाने की आवश्यकता है. नीट एंड क्लीन करके ऐतिहासिक बनाने की जरूरत है.

जलकुंभी से पट चुका है दलपत सागर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सफाई अभियान चलाने के बाद भी गंदगी : दलपत सागर बचाव समिति के सदस्य अनिल लुक्कड़ ने कहा कि दलपत सागर में उनकी टीम ने कुछ वर्ष पहले सफाई अभियान चलाया था. उस समय आश्वासन मिला था कि उसे पूरी रीति से साफ किया जाएगा. लेकिन आज दलपत सागर में गंदगी पहले से और बढ़ गई है.

तालाब को साफ करने के लिए कई बार चली मुहिम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाहर के सौंदर्यीकरण से तालाब का अस्तित्व बचाना संभव नहीं है. और सौंदर्यीकरण के नाम पर भी उसका रकबा कम किया जा रहा है. अतिक्रमण बढ़ रहा है. गंदगी फैल रही है. जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है. क्योंकि दलपत सागर मृत्यु के कगार पर पहुंच चुकी है. दलपत सागर सबसे बड़ा तालाब है. जो जगदलपुर के वाटर लेवल को मेंटेन करती है- अनिल लुक्कड़, दलपत सागर बचाव समिति





वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि दलपत सागर सोने की मुर्गी बन चुकी है.दलपत सागर बस्तर के जनप्रतिनिधियों के लिए दुधारू गाय बन गया है. हर कोई उस पर खर्च करना चाहता है. जबकि दलपत सागर से नगर निगम को आय हो सकती है. इसकी राय मैंने सामान्य सभा में दी थी.

नगर निगम यदि सहीं मायने में दलपत सागर पर कार्य करना चाहती है तो उसके वास्तविक स्वरूप को लाने की आवश्यकता है. और उस पर उन्नयन का कार्य करें. किस कार्य के लिये इतने करोड़ की स्वीकृति मिली है. इसके कार्ययोजना की जानकारी नहीं है - राजेश चौधरी,नेता प्रतिपक्ष





नेता प्रतिपक्ष का पलटवार करते हुए महापौर संजय पांडेय ने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार का चश्मा पहन कर रखी है. उन्हें केवल भ्रष्टाचार ही दिखेगा. जिन्हें कार्ययोजना नहीं पता वह केवल भ्रष्टाचार की बातें ही कहते हैं. सामान्य सभा में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से देकर उसे पास किया गया. लेकिन दूषित राजनीति के चलते ध्यान नहीं दिए. अच्छी और पोजेटिव राजनीति करते तो उन्हें पूरी बात समझ आती.

दलपत सागर का हो रहा कायाकल्प : जगदलपुर महापौर संजय पांडेय ने बताया कि दलपत सागर के जीर्णोद्धार के लिए 9 करोड़ 88 लाख की स्वीकृति मिली है. जिसके तहत प्रकृति को बचाते हुए, NGT के नियमों का पालन करते हुए चारों तरफ पास वे, लाइटिंग, बच्चों के लिए छोटे पार्क, ओपन जिम, वॉटर फ्रंट व वाटर एडवेंचर का कार्य कराया जाएगा.

न केवल दलपत सागर का बाह्य विकासकार्य होगा. बल्कि दलपत सागर में भरे जलकुंभी को हटाने और दूषित पानी को साफ करने का भी कार्ययोजना है. CSR मद से एक कंपनी इस पर काम भी करेगी. और बहुत जल्द इसका रिजल्ट दिखेगा - संजय पाण्डेय,मेयर

400 साल पहले बना था दलपत सागर : 400 साल पहले 17 वीं शताब्दी में बस्तर के राजा रहे दलपत देव ने इस तालाब का निर्माण करवाया था. जिसके कारण इसका नाम दलपत सागर पड़ा. निर्माण के दौरान इस सागर का कुल रकबा 350 एकड़ था. लेकिन लगातार अतिक्रमण के कारण अब करीब 100 से 125 एकड़ ही बच गया है. निर्माण के पीछे का उद्देश्य जल संचयन हेतु किया गया था. जिससे नगर को जल आपूर्ति हो सके और कृषि को बढ़ावा मिल सके. दलपत सागर न केवल जगदलपुर शहर का जल स्त्रोत रहा है. बल्कि यह बस्तर की संस्कृति, इतिहास और पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली का प्रतीक भी है. यह एक धरोहर स्थल है. जिसे संरक्षित और संवर्धित करना आवश्यक है

झील पर मंडरा रहा है संकट : बस्तर आने वाला हर सैलानी दलपत सागर की खूबसूरती देख इसका दीवाना हो जाता है. दलपत सागर के बीचों बीच प्रशासन ने एक आइलैंड का भी निर्माण कराया है. रात के समय सागर में लाइटिंग की जाती है. जो इस सागर को खूबसूरती में चार चांद लगाती है. लेकिन बीते कुछ सालों से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े धरोहर दलपत सागर का पानी दूषित हो चुका जिसके कारण झील पर संकट मंडरा रहा है.