गुमनाम क्रांतिकारियों को पहचान देने की मुहिम; मेरठ के चित्रकार डॉ. प्रिंस राज बना रहे उनकी तस्वीरें-मूर्तियां, बना चुके हैं विश्व रिकॉर्ड

साल 2007 में लिया क्रांतिकारियों की मूर्तियां-तस्वीरें बनाने का फैसला : साल 2007 में जब 1857 की वर्षगांठ मनाई गई तो उन्होंने तय किया कि वे मूर्तिकला के क्षेत्र में देश के महापुरुषों के अलावा ऐसे क्रांतिकारियों की मूर्तियां भी बनाएंगे जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. इसके लिए उन्हें फेलोशिप मिली. सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की धनराशि भी मिली. वह कहते हैं कि अगर पूरे जीवन भी वे इसी काम पर लगे रहें तो भी वह पूरा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाखों लोगों ने देश के लिए शहादत दी है.

क्लास रूम में बनाते थे टीचरों की तस्वीरें : डॉ. प्रिंस ने बताया कि बारहवीं तक साइंस की पढ़ाई की. इसके बाद उनकी समझ समझ में साइंस ज्यादा नहीं आती थी. वह साइंस के पीरियड में अपने टीचर की ही अलग-अलग तस्वीर कागजों पर बनाते रहते थे. इसके लिए उन्हें डांट पड़ती थी, लेकिन धीरे-धीरे वक्त बदल गया और फिर जो गुरुजी पहले डांटते थे वहीं उनकी तारीफ करने लगे. उसके बाद चित्रकला से ग्रेजुएशन की. मास्टर्स किया, उसके बाद पीएचडी भी की. उसके बाद मेरठ के एनएएस कॉलेज में पढ़ाया.

मां से मिली चित्रकार बनने की प्रेरणा : ईटीवी भारत से प्रिंस राज बताते हैं कि उनके घर में सभी पहलवान हैं. उनका भी बचपन अखाड़े में गुजरा, उन्होंने पेंटिंग अपनी मां से सीखी. वह कहते हैं कि उनकी मां कोई आर्टिस्ट नहीं थीं, लेकिन घर में चूल्हा-अंगीठी बनाकर उनकी विशेष रंगाई-पुताई करती थीं. वह जो कलाकृतियां बनाती थीं, उनसे प्रेरणा मिलती थी. परिवार के बीच रहकर आर्ट को लेकर ऐसी ललक पैदा हुई कि देश के प्रसिद्ध धार्मिक कैलेंडर निर्माता योगेंद्र रस्तोगी से सीखने का अवसर मिला. वहां 4 साल तक रहे.

बना चुके हैं 100 घंटे तक पेंटिंग का रिकॉर्ड : प्रिंस राज ने चाबियों की मदद से पीएम मोदी का एक अनोखा पोर्ट्रेट (चित्र) बनाया था. खास बात ये भी है कि प्रिंस अपने द्वारा बनाई जाने वाली पेंटिंग में अक्सर चाबी भी दिखाते हैं. नॉनस्टॉप 100 घंटे ग्रुप में रहकर पेंटिंग करने का उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है. ये रिकॉर्ड चेन्नई में अन्य कलाकार ग्रुप के साथ बनाया गया था. मेरठ की विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली लांगेस्ट पेंटिंग बनाने में भी वह शामिल रहे थे. इस पेंटिंग के चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था. पिछले साल भारतीय ललित कला अकादमी के वर्कशॉप में उनकी ओर से बनाया गया भगवान श्रीराम का चित्र अयोध्या रामलला मंदिर के लिए चयनित हुआ था. तस्वीर वहां गई थी.

राष्ट्रीय कला शिविरों में ले रहे हिस्सा : प्रिंस पिछले 2 वर्ष से मथुरा–वृंदावन में आयोजित राष्ट्रीय कला शिविरों में भाग ले रहे हैं. वहीं, ललित कला अकादमी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष शिविर में भी हिस्सा ले चुके हैं. बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा आयोजित विकसित भारत 2047 विषयक राष्ट्रीय कला आयोजन में देशभर से पहुंचे लगभग 20,000 कलाकारों में एक प्रिंस भी थे. इस दौरान उन्हें एक लाख रुपये का नकद इनाम मिला था.

प्रिंस राज साल 2015 में शिल्पकला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं. अनेक पुस्तकों में उनके चित्र और इलस्ट्रेशन भी प्रकाशित हुए हैं. संस्कृति मंत्रालय के CCRT (सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र) विभाग ने इन्हें सीनियर फैलोशिप भी दी थी. इसमें देश के केवल 5 कलाकारों को ही चुना गया था. हाल ही में उन्हें CCRT की ज्यूरी पैनल में भी शामिल किया गया था. ईटीवी भारत ने डॉ. प्रिंस से उनके इस सफर के बारे में बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट...

मेरठ : शहर के चित्रकार डॉ. प्रिंस राज के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं. चित्रकला, शिल्पकला, ग्राफिक डिजाइन और इलस्ट्रेशन (रेखांकन) में उन्होंने अलग पहचान बनाई है. फाइन आर्ट में डॉक्टरेट इस चित्रकार को कई मंचों पर सम्मान मिल चुका है. वह देश के क्रांतिकारियों को भगवान मानते हैं. वह पहलवान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. अपने हुनर के बदौलत वह कई बार देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं.

राम मंदिर भूमि पूजन की तस्वीर बनाकर खींचा था ध्यान : वह कहते हैं कि ऐसे अनेकों बलिदानियों के परिवारों से अब तक मिले हैं, जिनके बारे में देश के अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है. कला को लोग अब धन कमाने का जरिया बना रहे हैं. कला भी व्यावसायिक होती जा रही है. 2009 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसायटी की तरफ से मूर्ति कला श्रेणी में बेस्ट अवार्ड, पहल संस्था के साथ जुड़कर कई शहरों में मंदिरों में भी अपनी कला से वहां मूर्तिकला का प्रदर्शन किया है. प्रिंस राज ने बताया कि जब पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमिपूजन किया था, तब उन्होंने देशभर में अलग अलग डेढ़ सौ आर्टिस्ट के साथ भूमि पूजन को लाइव तस्वीर बनाकर लाइव भूमिपूजन दुनिया को दिखाया था.

मंदिरों के लिए निशुल्क करते हैं काम : मंदिरों में जो भी काम वह करते हैं, वह बिल्कुल निशुल्क करते हैं और सेवा भाव के साथ करते हैं. चेन्नई में लगातार सौ घंटे तक पेंटिंग बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया था. ये एक टीम वर्क था. अमर बलिदानियों का मूर्ति शिल्प चित्रण किया है. अब तक 60 अमर बलिदानियों की मूर्तियां बना चुके हैं. प्रिंस बताते हैं कि अब तक देश के 200 ऐसे क्रांतिकारी परिवार उनसे संपर्क में हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

150 से ज्यादा लोगों को दे चुके हैं प्रशिक्षण : प्रिंस बताते हैं क्रांतिकारियों की संख्या काफी ज्यादा है. अगर किसी से पूछा जाए तो वह केवल 10 ही क्रांतिकारियों के नाम मुश्किल से बता सकेगा. वह कहते हैं कि वह क्रांतिकारियों को भगवान की तरह मानते हैं. प्रिंस राज ने एक किताब में मूर्तिशिल्प के जरिए इनके चित्रों को उकेरा है. इनके जीवन के बारे में लिखा है, उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया जो देश को जानना चाहिए, इन क्रांतिकारियों के तमाम संघर्षों का उन्होंने जिक्र किया है. प्रिंस राज ने अनेकों युवाओं को भी चित्रकला और मूर्तिकला सिखाने का संकल्प लिया हुआ है. अब तक 150 से ज्यादा लोगों को वह फ्री में चित्रकला और मूर्तिकला का प्रशिक्षण भी दे चुके हैं.

क्रांतिकारियों की तस्वीरें-मूर्तियां बना रहे डॉ. प्रिंस. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन 5 क्रांतिकारियों की बनाई तस्वीर

बिरसा मुंडा (1875–1900) : बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातु गांव में हुआ था. अंग्रेजों, मिशनरियों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ आदिवासियों को उन्होंने संगठित किया. 1899–1900 में उन्होंने उलगुलान (महाविद्रोह) चलाया. इसमें आदिवासी धर्म, संस्कृति और जमीन बचाने का संघर्ष शामिल था. अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया था. वहां 9 जून 1900 को रहस्यमय परिस्थितियों में 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था. प्रिंस बताते हैं कि उनके योगदान की बात करें तो उन्हें 'धरती आबा' कहा जाता है और वे आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन के अमर नायक हैं. इनके बारे में पूरे देश को जानना चाहिए.

तिलका मांझी : तिलका मांझी का जन्म 1750 में बिहार के सुल्तानगंज भागलपुर में हुआ था. अंग्रेज अधिकारियों और अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया. 1784 में ब्रिटिश अफसर क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया. 1785 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर घोड़े से बांधकर घसीटा. इसके बाद भागलपुर के बड़ाहाट में फांसी पर लटका दिया. ये भारत के पहले आदिवासी क्रांतिकारी माने जाते हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था.

अल्लूरी सीताराम राजू (1897–1924) : अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में हुआ. आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ 1922 में उन्होंने रंपा विद्रोह शुरू किया. गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाकर पुलिस थानों पर धावा बोला. अंग्रेजों से हथियार छीन लिए. 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने पकड़कर विशाखापट्टनम में उन्हें गोली मार दी. वह दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी थे. उन्हें आंध्र का रॉबिनहुड कहा जाता है.

गंगू बाबा (गंगू मेहतर) 1855–1857 : गंगू बाबा का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ. वह दलित समाज से थे. 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दलित और वंचित समाज को संगठित कर वह अंग्रेजों से लड़े. अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक युद्ध किया. विद्रोह का हिस्सा बने. अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर तोप के सामने बांध दिया. इसके बाद तोप से उड़ा दिया. वह दलित समाज के पहले शहीद योद्धाओं में से एक थे. उन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया.

नीरा आर्य (1902–1996) : नीरा आर्य का जन्म साल 1902 में पश्चिम बंगाल में हुआ था. वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस थीं. अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर रखी और गुप्त सूचनाएं उन्होंने नेताजी तक पहुंचाईं. देशहित में अपने पति (जो अंग्रेजों का वफादार था) का वध किया. स्वतंत्रता के बाद उपेक्षा और गरीबी में जीवन बिताया. वह नारी शक्ति और बलिदान की प्रतीक, आजाद हिंद फौज की वीरांगना थीं.

