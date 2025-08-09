बीजापुर: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को बीजापुर जिले पहुंचे. जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में उन्होंने व्यापारी संगठन, खदान एवं सड़क निर्माण से जुड़े संगटन, सर्व आदिवासी समाज, जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण समिति और विभिन्न बैंको के अधिकारियों की बैठक ली.

बीजापुर में गृहमंत्री की समीक्षा बैठक: डिप्टी सीएन ने कहा कि अब बीजापुर की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है. जिस गति से विकास कार्यो में जनमानस का सहयोग मिल रहा है. अब वह दिन दूर नहीं है जब बीजापुर में शांति, सुरक्षा, और विश्वास के साथ विकास की गति और समान्य क्षेत्रों की तरह मूलभूत सुविधाओं का विस्तार संभव हो सकेगा. बैठक में व्यापारी वर्ग, आदिवासी समाज सहित विभिन्न वर्गों ने जिले के विकास के लिए अपने-अपने सुझाव और समर्थन भी दिया.

बीजापुर में गृह मंत्री विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मार्च 2026 तक नक्सलवाद की दि एंड: विजय शर्मा ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संकल्पना अनुसार मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे पर तेजी से काम हो रहा है. राज्य सरकार कr बेहतर रणनीति की बदौलत हमारे सुरक्षा बलों और पुलिस के जवान पूरे बस्तर संभाग में सफल ऑपरेशन चला रहे हैं. आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के कारण बस्तर में लगातार नक्सलवाद सिमट रहा है."

अधिकारियों और पुलिस विभाग से चर्चा: डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी ली. जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों की भी अलग से बैठक ली. गृह मंत्री विजय शर्मा ने अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यो में तेजी लाने सहित विकास में बाधा डालने वाले तत्वों के बारे में समीक्षा की.

समीक्षा बैठक करते गृह मंत्री विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के क्रियाकलापों पर समीक्षा थी. इसके अलावा नियद नेल्लानार के अंतर्गत आने वाले गांवों के विकास पर समीक्षा की गई. महिला स्व सहायतों समूहों के जरिए मार्केटिंग कैसे की जाती है, इस पर भी चर्चा हुई. जिस सड़क से कोई आ नहीं जा सकता था वहां से लोग अब आराम से हर रोज आना जाना कर रहे हैं. काफी शांति हुई है. आगे बस्तर का और विकास होगा- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा नंदलाल मुड़ावी, सचिव. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास भीम सिंह, आयुक्त बस्तर संभाग डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुन्दरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर संबित मिश्रा, एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव, डीएफओ रंगानाथा रामाकृष्णा वाय, सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे, उप निदेशक इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, संदीप बल्गा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे.