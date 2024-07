एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान: मान द वैल्यू फाउंडेशन ने लिया 20 हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य - One Tree In The Name Of Mother

ETV Bharat / state

एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान: मान द वैल्यू फाउंडेशन ने लिया 20 हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य - One Tree In The Name Of Mother

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jul 6, 2024, 7:31 AM IST | Updated : 24 hours ago

एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

20 हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) जयपुर. विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शुरू हुआ भाजपा के एक पेड़ मां के नाम अभियान गति पकड़ने लगा है. इस अभियान से न केवल भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बल्कि सामाजिक संगठन भी आगे आकर जुड़ने लगे है. इसी कड़ी मान द वैल्यू और रांका ग्रुप की ओर से पौध रोपण किया गया. फाउंडेशन इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग क्षेत्र में 20 हजार पौध लगाएगा. इस कार्यक्रम में सामाजिक संगठन के साथ युवा भी जुड़ रहे हैं. प्रकृति हमारी मां : कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि प्रकृति हमारी मां है. इस प्रकृति का संरक्षण हम एक व्यक्ति की जिम्मेदारी की वो अपनी भूमिका निभाए. प्रकृति के संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर “एक पेड़ मां के नाम” महाअभियान शुरू किया है. प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के मार्गदर्शन में इस मुहिम से सामाजिक संगठन भी जुड़ रहे हैं. श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि मान द वैल्यू फाउंडेशन और रांका ग्रुप की ओर से पौधारोपण का कार्य प्रकृति संरक्षण का संदेश है. इस मुहिम के तहत प्रदेशभर में विभिन्न संस्थाएँ और आमजन पौधारोपण में बढ़ चढकर भाग ले रहे हैं. ये अभियान अभी गांव ढाणी तक पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज हवाओं में पॉल्यूशन जहर के रूम में शरीर मे जा रहा है. इस जहर से बचना है तो अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे. Plantation campaign (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) पढ़ें: पर्यावरण बचाने के लिए प्रदेश में लगाए जाएंगे 7 करोड़ पौधे- वन मंत्री 20 हजार पौधे का लक्ष्य : मान द वैल्यू फाउंडेशन की फाउंडर डॉ. मनीषा सिंह ने कहा कि प्रकृति हमारी मां है और इसे बचाने के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए. पर्यावरण को लेकर हमें सजग और जागरूक रहना होगा, पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव हमारी जिम्मेदारी है. मनीषा ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में लगभग 20 हज़ार पेड़-पौधे लगाकर प्रकृति के प्रति सजगता फैला कर लोगों को जागरूक करना है.

