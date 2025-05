ETV Bharat / state

गोरखपुर : इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा हो या फिर मेडिकल. ऐसी परीक्षाओं को पास करने के लिए ज्यादातर छात्र कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं. इसमें तैयारी करने वाले अधिकांश छात्र इंटरमीडिएट के विद्यार्थी होते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए प्री प्रिपरेशन प्लान के तहत कक्षा नौ के छात्र भी इन्हीं कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं. इसका नुकसान यह रहा कि छात्र JEE जैसी परीक्षाओं में अच्छे परसेंटाइल लाए, लेकिन स्कूलिंग परीक्षा में अंक कम रह गए हैं. ऐसे में उनके इंजीनियर समेत तमाम रास्तों पर ब्रेक लग गया है. इसी समस्या की पड़ताल करती ईटीवी भारत की खास खबर. गोरखपुर में नॉन स्कूलिंग के खिलाफ अभियान पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) गोरखपुर स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. संजयन त्रिपाठी कहते हैं कि स्कूल का विकल्प कभी कोचिंग संस्थान नहीं हो सकता. कक्षा 12वीं तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र में कई तरह के विकास के आयाम शिक्षक तय कराते हैं. छात्र पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भाग लेकर अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है. बीते कई वर्षों से कोचिंग का चलन काफी बढ़ा है. कोचिंग संस्थान हर शहर में एक धंधे के रूप में स्थापित हो गए हैं. नॉन स्कूलिंग का दौर शुरू हो गया और स्कूल- कोचिंग सेंटर की मिलीभगत से बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है. नॉन स्कूलिंग व्यवस्था में छात्रों का हित नहीं. (Photo Credit : ETV Bharat)