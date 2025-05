ETV Bharat / state

क्राइम कंट्रोल के लिए लगाए जा रहे कैमरे, राजनांदगांव पुलिस कंट्रोल रुम से करेगी मॉनिटरिंग - CAMERAS INSTALLED IN CITY

त्रिनेत्र योजना ( ETV Bharat )

राजनांदगांव: अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों को काबू करने के लिए शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ भीड़ होती है और जो इलाके संवेदनशील हैं उन इलाकों में कैमरे लगाए जा रहे हैं. शहर के चौक चौराहों पर अभतक 157 सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं. इसके साथ ही 385 हाइटेक क्वालिटी के स्कैनर कैमरे भी लगाए जाने हैं जो गाड़ियों के नंबर प्लेट तक को स्कैन कर लें. पुलिस की कोशिश है कि अपराध को हर हाल में काबू किया जाए. कैमरों से रखी जाएगी नजर: त्रिनेत्र योजना के तहत दुकानदारों के जनसहयोग से ये कैमरे लगाए जा रहे हैं. शहर भर में जो भी कैमरे लगाए जा रहे हैं उसका मेंटेनेंस कैमरे लगाने वाली कंपनी पांच सालों तक करेगी. कंपनी कैमरे फिट करने के दिन से पांच सालों तक उसके मेंटेनेंस का ध्यान समय समय पर रखेगी. पुलिस ने बताया कि जरुरत के हिसाब से जहां पर हाई डेफिनेशन कैमरों की जरुरत है वहां पर वो कैमरे लगाए जा रहे हैं. शहर में घुसने और शहर से बाहर निकलने की जो मुख्य सड़क है वहां पर कैमरे लगाए गए हैं.

