'जो जैसा होता है, उसे सब वैसे ही दिखते हैं' दिलावर ने याद दिलाया भंवरी कांड और अजमेर स्कैंडल

अठखेलियां करना चरित्रहीनता : गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जो जैसा होता है उसे सभी वैसे ही दिखाई देते हैं. डोटासरा अपने पार्टी के नेताओं और अपने जीवन में झांक कर तो देखें कि उन्होंने क्या-क्या किया है. उनके गांव में जाकर के पूछेंगे तो न जाने कितनी चरित्रहीनता की घटनाएं सामने आएंगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं. राहुल गांधी खुद कई बार मंदिर गए हैं, वह भी लड़कियां छेड़ने गए थे? इससे ज्यादा चरित्रहीन कौन हो सकता है? अपनी यात्रा में लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर चलना अठखेलियां करना क्या चरित्रहीनता नहीं है?

जयपुर : कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक विवादित बयान ने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है. पलटवार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न केवल डोटासरा बल्कि राहुल गांधी तक को कठघरे में खड़ा कर दिया है. सबसे बड़ा राजनीतिक तीर तब चला जब दिलावर ने भंवरी कांड का जिन्न फिर बाहर निकालते हुए कांग्रेस नेताओं को चरित्रहीन करार दिया.

बाहर निकला भंवरी कांड का जिन्न : दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बारे में सब जानते हैं. भंवरी कांड हुआ, वो तो सारी परते खुली नहीं, नहीं तो इसमें एक दो लोग और आ सकते थे. हो सकता है कि डोटासरा भी उसमें शामिल होते, क्योंकि ये उन्हीं के पदचिह्नों पर चलने वाले लोग हैं. उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के कार्यालय में जो कैमरे लगे हैं तो क्या डोटासरा कांग्रेस की महिला सदस्यों की तांक-झांक करते हैं. उन्होंने खुद चरित्रहीनता करने के लिए कांग्रेस कार्यालय में कैमरे लगाए होंगे, इसलिए उन्हें विधानसभा के कैमरे भी ऐसे ही लगे. जो जैसा होता है, दूसरा उसको वैसा ही दिखाई देता है और चरित्रहीन लोगों के मन में इस तरह की बातें आती हैं.

'कांग्रेस में चरित्रहीन लोगों की नहीं कमी' : उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में चरित्रहीन लोगों की जो छोटी टीम है, उसके खुद गोविंद सिंह डोटासरा उसके सरगना हैं. इसी वजह से इस तरह की बातें उनके मन में आती हैं. ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिससे ये प्रूफ किया जा सकता है कि कांग्रेस में चरित्रहीन लोगों की कमी नहीं है. दिल्ली का तंदूर हत्याकांड, अजमेर का अश्लील ब्लैकमेल कांड, जिसमें अधिकांश कांग्रेस के नेता शामिल थे, जिन्होंने कितनी बच्चियों का शील भंग किया है. गोविंद सिंह डोटासरा और उनकी टीम ऐसे लोगों को पर्दे के पीछे से बचाने में लगी रही. ये लोग तो तीन तलाक नहीं हटने और हलाला होने के भी पक्षधर हैं. कांग्रेस के लोग चरित्रहीनता को पवित्रता मानते हैं.

कैमरे वही लगे हैं जहां जरूरी : मदन दिलावर ने ये भी स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं कि सीसीटीवी का सभी एक्सेस यूट्यूब पर हो. सदन में जब विधायक या सदस्य घूमते हैं, किसी से मिलते हैं, वो भी यूट्यूब पर नहीं आता. कांग्रेस कार्यालय के ऑफिस में लगे कैमरे के वीडियो भी यूट्यूब पर आते. इसी तरह कैमरे लोकसभा में भी लगे हुए हैं, विधानसभा में भी लगे हैं, कांग्रेस कार्यालय में भी लगे हैं. हां पक्ष, ना पक्ष लॉबी में भी लगे हुए हैं. ये जरूरी हैं इसलिए लगे हैं, लेकिन इसे लेकर अपनी सोच के अनुसार अनर्गल आरोप लगाना सही नहीं.