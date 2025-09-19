ETV Bharat / state

नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया में युवकों से कराई साइबर ठगी; लौटने लगे तो वसूले 3-3 लाख रुपये, आगरा में मुकदमा

कंबोडिया में फंसे युवाओं से कराई जाती है व्हाट्सएप-वीडियो कॉल, मना करने पर बना लेते हैं बंधक.

आगरा के युवकों से ठगी.
आगरा के युवकों से ठगी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 9:52 AM IST

3 Min Read
आगरा: कंबोडिया में नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो युवकों से न सिर्फ साइबर ठगी कराई गई, बल्कि लाखों रुपये की वसूली भी की गई. जब दोनों युवक भारत लौटे तो आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की. जिस पर साइबर थाना ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

हाथरस के मई निवासी सौरभ ने साइबर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है. सौरभ ने पुलिस को बताया कि लंबे समय से मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव नगला कारे अपनी ननिहाल में रह रहा है. परिचित अभिज्ञान ने 2024 में अजय शुक्ला से विदेश में नौकरी लगवाने की बात की थी. अजय ने एक कंपनी में नौकरी का अच्छा पैकेज बताया. जिस पर वह तैयार हो गया. कहा था कि कंबोडिया की एक कंपनी में कई लोगों की जरूरत है. जिस पर वह और एक अन्य युवक कंबोडिया जाने को तैयार हुए. दोनों से 3.5-3.5 लाख रुपये लिए.

यहां से 16 जून 2024 को दोनों को बैंकाक के रास्ते कंबोडिया भेजे गए. वहां पहुंचने पर साइबर क्राइम के जाल में फंसा दिए गए. वहां पर मौजूद लोगों ने उनसे डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी भेजकर, लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी करवाने का काम शुरू कर दिया. जिस स्थान पर उन्हें रखा गया, वहां पर पहले से ही कई और भारतीय युवा काम कर रहे थे.

जिनसे जबरन धोखाधड़ी करवाई जा रही थी. जो भी ये काम करने से मना करता था तो उसे बंधक बनाकर रखते. भारत आने के लिए आरोपियों ने 3-3 लाख रुपये लिए गए. अब तक अजय शुक्ला और उसके साथियों ने आगरा और आसपास के जिलों से कई और युवा कंबोडिया भेजे हैं.

सौरभ ने पुलिस को बताया कि कंबोडिया में साइबर स्लेवरी में फंसे युवाओं से व्हाट्सएप पर कॉल और वीडियो कॉल कराई जाती थी. लोगों को झांसे में लेकर फर्जी खातों में रकम जमा कराने का काम किया जाता था. इसके बाद यह रकम अलग-अलग जगह से एजेंट के माध्यम से निकाली जाती है. इसमें कई भारतीय युवा फंसे हैं. जिनके दस्तावेज आरोपियों ने जमा कर लिए हैं. साइबर थाना की प्रभारी निरीक्षक रीता सिंह ने बताया कि जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया है.

अब तक छानबीन में पुलिस को आरोपियों के खिलाफ अहम सुराग लगे हैं. जिसके आधार पर कार्रवाई चल रही है. जब आरोपी अजय शुक्ला पकड़ा जाएगा तो गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी.

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि कंबोडिया भेजकर युवकों से साइबर ठगी कराने का मामला सामने आया है. कंबोडिया में फंसे भारतीय युवाओं के वापस आने पर शिकायत की मिली है. जिस पर मुकदमा दर्ज करके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. एजेंटों के बारे में पता किया जा रहा है. ऐसे में लोगों से अपील है कि विदेश में नौकरी के नाम वाले झांसों में ना आएं. पहले पूरी जानकारी करें. जिससे धोखाधड़ी से बच जाएंगे. शिकायत में कंबोडिया में और भारतीयों के फंसे होने की आशंका जताई गई है. इसलिए, गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिससे अन्य लोगों के बारे में जानकारी की जा सके.

