ETV Bharat / state

नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया में युवकों से कराई साइबर ठगी; लौटने लगे तो वसूले 3-3 लाख रुपये, आगरा में मुकदमा

आगरा के युवकों से ठगी. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 19, 2025 at 9:52 AM IST 3 Min Read

आगरा: कंबोडिया में नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो युवकों से न सिर्फ साइबर ठगी कराई गई, बल्कि लाखों रुपये की वसूली भी की गई. जब दोनों युवक भारत लौटे तो आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की. जिस पर साइबर थाना ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. हाथरस के मई निवासी सौरभ ने साइबर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है. सौरभ ने पुलिस को बताया कि लंबे समय से मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव नगला कारे अपनी ननिहाल में रह रहा है. परिचित अभिज्ञान ने 2024 में अजय शुक्ला से विदेश में नौकरी लगवाने की बात की थी. अजय ने एक कंपनी में नौकरी का अच्छा पैकेज बताया. जिस पर वह तैयार हो गया. कहा था कि कंबोडिया की एक कंपनी में कई लोगों की जरूरत है. जिस पर वह और एक अन्य युवक कंबोडिया जाने को तैयार हुए. दोनों से 3.5-3.5 लाख रुपये लिए. यहां से 16 जून 2024 को दोनों को बैंकाक के रास्ते कंबोडिया भेजे गए. वहां पहुंचने पर साइबर क्राइम के जाल में फंसा दिए गए. वहां पर मौजूद लोगों ने उनसे डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी भेजकर, लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी करवाने का काम शुरू कर दिया. जिस स्थान पर उन्हें रखा गया, वहां पर पहले से ही कई और भारतीय युवा काम कर रहे थे. जिनसे जबरन धोखाधड़ी करवाई जा रही थी. जो भी ये काम करने से मना करता था तो उसे बंधक बनाकर रखते. भारत आने के लिए आरोपियों ने 3-3 लाख रुपये लिए गए. अब तक अजय शुक्ला और उसके साथियों ने आगरा और आसपास के जिलों से कई और युवा कंबोडिया भेजे हैं.