ओपीएस पर कैग ने चेताया, भविष्य में हिमाचल को रखना होगा खजाने पर पड़ने वाले बोझ का ध्यान - CAG REPORT WARNS ON OPS

हिमाचल मानसून सेशन में रखी गई कैग रिपोर्ट में ओपीएस को लेकर चिंता जताई गई.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (FILE)
Published : August 29, 2025 at 7:30 PM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में शुक्रवार को रखी गई कैग रिपोर्ट में कई चिंताजनक खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट में हिमाचल में बहाल की गई ओपीएस का भी जिक्र है. हिमाचल के सबसे बड़े चुनावी घटनाक्रम ओपीएस लागू करने के बारे में आने वाले समय की चिंता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल सरकार ने ओपीएस की बहाली कर पहली अप्रैल 2023 से इसे लागू किया है. इससे अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में दबाव पड़ेगा. कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि ओपीएस लागू करने के बाद हिमाचल सरकार को आने वाले समय में राज्य की डेब्ट सस्टेनेबिलिटी यानी कर्ज को धारण करने की क्षमता का आकलन करना होगा. राज्य को ओपीएस के कारण खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का ख्याल करना होगा.

इसके अलावा कैग रिपोर्ट संकेत करती है कि राज्य सरकार की बढ़ती देनदारियों के कारण आर्थिक सेहत बुरी तरह से प्रभावित हुई है. चिंता की बात है कि कर्ज चुकाने के लिए राज्य सरकार की निर्भरता लोक ऋण प्राप्तियों यानी पब्लिक डेब्ट रिसिप्ट्स पर है. कैग की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि राज्य सरकार केंद्र से प्राप्त 1024 करोड़ रुपए की रकम खर्च ही नहीं कर पाई है. ये रकम विभिन्न परियोजनाओं के तहत केंद्र से जारी की गई थी. इस प्रकार निरंतर कर्ज लेने के कारण हिमाचल की आर्थिक स्थितियां चिंताजनक दौर में पहुंच गई हैं.

आलम ये है कि कर्ज को चुकाने के लिए नए सिरे से कर्ज लेना पड़ रहा है. यहां तक कि लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में भी राज्य को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट कहती है कि 2019 से 2024 की अवधि में राज्य ने लिए गए कर्ज का भुगतान भी लोन लेकर ही किया है. लोन चुकाने के लिए राज्य ने वर्ष 2019 में लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट का 52.99 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया था. यह वर्ष 2024 में बढ़ कर 74.11 प्रतिशत हो गया. सदन में पेश कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 14 मामलों में 711 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया, लेकिन मूल बजट में तय रकम को भी सरकार खर्च नहीं कर सकी है. इसके अलावा राजस्व ही नहीं बल्कि पूंजीगत मामलों में भी संशोधित अनुमानों की तुलना में खर्च 14.49 प्रतिशत तक कम रहा है.

एफआरबीएम के लक्ष्य से अधिक रहा राजकोषीय घाटा

एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत हिमाचल का राजकोषीय घाटा लक्ष्य से अधिक रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत तय 3.5 प्रतिशत तक रहना चाहिए था, लेकिन यह बढ़कर 5.43 प्रतिशत रहा है. इसी प्रकार वर्ष 2019-20 से 2023-24 के मध्य हिमाचल की लोक ऋण व लोक लेखा देनदारियां 11.07 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ी हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल का कुल बकाया ऋण वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 39.09 प्रतिशत से बढ़ कर 2023-24 में 43.98 प्रतिशत तक पहुंच गया. सरकार की गारंटी, ऋण देयताओं वेतन, मजदूरी, पेंशन व ब्याज के भुगतान से राजकोषीय धारणीयता यानी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी तय होती है. यह लगातार बढ़ रही हैं, मगर इस अनुपात में संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं. ये हिमाचल के लिए चिंता का विषय है.

कैग रिपोर्ट के अन्य प्रमुख बिंदु

वर्ष 2023-24 की इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 2023-24 तक बेशक सरकार की राजस्व प्राप्तियां 4.92 प्रतिशत बढ़ी हैं, लेकिन इसमें केंद्र से मिलने वाली सहायता अनुदान राशियों का प्रतिशत 55 प्रतिशत से अधिक था. साल 2023-24 में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में हिमाचल को भारत सरकार से 5328 करोड़ से अधिक की रकम मिली. ऐसे में स्पष्ट है कि इन प्राप्तियों में केंद्र का अंशदान अधिक है. राजस्व व्यय में साल 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 19.31 प्रतिशत रहा. यह राशि करीब 30,730 करोड़ है. साल 2023-24 में राजस्व व्यय जीडीपी का 21.56 प्रतिशत रहा. इससे पता चलता है कि राजस्व व्यय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक लगातार राजस्व अधिशेष वाले हिमाचल में 2020-21 से राजस्व घाटा बढ़ने लगा. वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा 6335 करोड़ व साल 2023-24 में 5558 करोड़ से अधिक रहा.

जीडीपी का 64 से 70 फीसदी ब्याज, वेतन व पेंशन पर खर्च

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक सकल घरेलू उत्पाद का 64 से 70 प्रतिशत हिस्सा ब्याज, पेंशन व वेतन आदि के भुगतान पर खर्च होता रहा. वर्ष 2019-20 में इन मदों पर 21466 करोड़ रुपए खर्च हुए. इसके मुकाबले वर्ष 2023-24 में इन मदों पर 30213 करोड़ की रकम खर्च की गई. इस तरह इतनी अवधि में यह बढ़ोतरी 8.82 प्रतिशत रही है. राजस्व व्यय भी 2019-20 में जीडीपी के 3.44 प्रतिशत से बढ़ कर 2023-24 में जीडीपी का 4.58 प्रतिशत हो गया. ये गंभीर संकट के संकेत हैं. हिमाचल को वर्ष 2022-23 में 6,336 करोड़ और वर्ष 2023-24 के दौरान 5,558.59 करोड़ का भारी राजस्व घाटा हुआ है. हिमाचल का राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में वर्ष 2019-20 के 5,597.06 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.52 प्रतिशत) से बढ़कर 11,266 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.43 प्रतिशत) हो गया.

