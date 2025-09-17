ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया श्रमदान, पीएम मोदी के जन्मदिन पर फरीदाबाद में की स्वच्छ्ता अभियान की शुरुआत

Cabinet Minister Vipul Goyal ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 17, 2025 at 12:09 PM IST 3 Min Read