कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया श्रमदान, पीएम मोदी के जन्मदिन पर फरीदाबाद में की स्वच्छ्ता अभियान की शुरुआत
Cabinet Minister Vipul Goyal: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की.
Published : September 17, 2025 at 12:09 PM IST
फरीदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने श्रमिकों के साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. चूंकि यह दिन श्रमिक दिवस भी था, इसलिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के साथ यह आयोजन किया गया. कार्यक्रम में एकता और सहभागिता की भावना स्पष्ट नजर आई. विपुल गोयल ने कहा कि "पीएम मोदी ने हमेशा गरीब, श्रमिक, महिला और व्यापारी वर्ग के लिए नीतियां बनाईं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए."
स्वच्छता पखवाड़े की हुई शुरुआत: इस खास मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की. उन्होंने कहा कि "हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे राज्य में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है. यह अभियान अलग-अलग शहरों में चलेगा, जिससे नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलेगी." उन्होंने आम लोगों से अपील की कि "हर व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम दो घंटे स्वच्छता के लिए देना चाहिए. यह एक जिम्मेदारी है जिसे हर नागरिक को निभाना चाहिए." मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ते हुए इसका महत्व भी समझाया.
'मोदी का हरियाणा से गहरा नाता': विपुल गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा से जुड़ाव को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि "जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी थे, तब उन्होंने पूरे राज्य में काम किया और फरीदाबाद को भी करीब से जाना. फरीदाबाद की जनता से उनका विशेष लगाव रहा है. उनका यह जुड़ाव आज भी लोगों में ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है. प्रधानमंत्री मोदी का हर वर्ग के प्रति समर्पण और सेवा भाव ही उन्हें जनता का नेता बनाता है. उनकी कार्यशैली से हरियाणा के लोग स्वयं को जुड़ा महसूस करते हैं."
भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर फरीदाबाद जिले में कई आयोजन किए गए. भाजपा की ओर से जिला कार्यालय में एक विशेष रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया. इसके अलावा जिले में अलग-अलग स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कैबिनेट मंत्र ने कहा "ये सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सेवा और समर्पण भाव को समर्पित हैं. इन आयोजनों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर सेवा का संदेश देना और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाना है."
