फरीदाबाद: हरियाणा में आज गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है. गणपति मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है. कई स्थानों पर लोगों ने बप्पा की मुर्ति की स्थापना भी की है, जिनकी 10 दिन तक खास सेवा की जाएगी और अनंत चतुर्दशी को विसर्जन भी किया जाएगा. फरीदाबाद में भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया. उन्होंने विधि विधान के साथ गणेश प्रतिमा की स्थापना की. इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे

कई सालों से गणेश स्थापना कर रहे विपुल गोयल

कार्यक्रम की शुरुआत शोभायात्रा से हुई, जिसमें भक्तगण बैंड-बाजों, झांकियों और नृत्य प्रस्तुतियों के साथ भगवान गणेश का स्वागत करते नजर आए. शोभायात्रा के बाद विपुल गोयल ने सपरिवार भगवान श्री गणेश की स्थापना विधिवत मंत्रोच्चारण और परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ की. विपुल गोयल पिछले कई वर्षों से फरीदाबाद में गणेश उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं और अब यह आयोजन शहर की पहचान बन चुका है. तीन दिवसीय इस भव्य गणेश महोत्सव में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

विपुल गोयल ने परिवार के साथ की गणपति प्रतिमा स्थापना (Etv Bharat)

शोभायात्रा में बैंड बाजों से किया गया बप्पा का स्वागत (Etv Bharat)

कई बड़े लोग यहां हो सकते हैं शामिल

विपुल गोयल ने कहा कि इस उत्सव में केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बॉलीवुड के स्टार और शहर के कई गणमान्य लोग शामिल होंगे. वहीं बड़ी संख्या में आम लोग भी दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचेंगे.

