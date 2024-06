ETV Bharat / state

बीजेपी को कम सीटें मिलने पर बोले मंत्री जोराराम कुमावत, 'कई बार टमाटर के मुद्दे पर सरकारें बन और बदल जाती हैं' - BJP minister on less seats of party

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 9 hours ago