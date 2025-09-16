मंत्री जगत नेगी ने सेब ग्रेडिंग पैकिंग मशीन का किया निरीक्षण, किन्नौर में बागवानों से की मुलाकात

ETV Bharat / state

किन्नौर जिले के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने वांगतू में सेब ग्रेडिंग पैकिंग मशीन का निरीक्षण किया और बागवानों से मिले.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 5:00 PM IST

किन्नौर: सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर जिले के दौरे पर मंगलवार सुबह 11:25 बजे तरांडा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने वैकल्पिक सड़क मार्ग के निर्माण कार्यों का जायया लिया. इसके बाद मंत्री किन्नौर जिले के वांगतू पहुंचे और उन्होंने सेब ग्रेडिंग पैकिंग मशीनों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बागवानो से भी मुलाकात की और सेब सीजन को लेकर उनसे चर्चाएं की. इसके अलावा जगत नेगी ने देवी माता तरांडा मंदिर में शीश भी नवाया.

बता दें कि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का आज से किन्नौर जिले का दौरा शुरू हुआ है. वे 23 सितंबर तक किन्नौर जिले के दौरे पर रहेंगे. 17 सितंबर को जगत नेगी आईटीडीपी भवन रिकांगपिओ के सम्मेलन कक्ष में “सामुदायिक संस्कृति एवं संरक्षण (सतत् समृद्धि की ओर जनजातीय पथ) विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे. वहीं, इसके अलावा वे रिब्बा में फुल्याच उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे.

18 सितंबर को राजस्व मंत्री आईटीडीपी भवन रिकांगपिओ में राजस्व लोक अदालत की समीक्षा करेंगे और राज्य स्तरीय नाथपा झाकड़ी एवं बासपा परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन परामर्श समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. 19 सितंबर को कैबिनेट मंत्री जिला के रोपा गांव में स्वर्गीय ज्ञान बहादुर नेगी के परिजनों से मिलेंगे. जहां वे स्थानीय लोगों की जनसमस्याएं सुनेंगे और पूह ब्लॉक कांग्रेस समिति की बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे.

20 सितंबर को जनजातीय विकास मंत्री रिकांगपिओ में जन समस्याएं सुनेंगे एवं कल्पा ब्लॉक कांग्रेस समिति की बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. इसके बाद आईटीडीपी भवन रिकांगपिओ के सम्मेलन कक्ष में अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग कल्पा व करच्छम और अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग पूह व रिकांगपिओ के साथ विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे.

22 सितंबर को राजस्व मंत्री आईटीडीपी भवन रिकांगपिओ में एलएडीसी (रिकांगपिओ एवं सांगला) और एलएडीसी (सभी माइक्रो एवं मेजर) की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. 23 सितंबर को कैबिनेट मंत्री छोल्टू में जनसमस्याओं को सुनेंगे और निचार ब्लॉक कांग्रेस समिति की बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. इसके बाद वे शिमला के लिए प्रस्थान करेंगे.

