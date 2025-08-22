ETV Bharat / state

'जयराम ठाकुर हैं पनौती, हिमाचल के लिए साबित हुए अनलकी' - JAGAT NEGI SLAMS JAIRAM THAKUR

राजस्व मंत्री जगत नेगी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को प्रदेश के लिए पनौती बताया.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर करारा जुबानी प्रहार किया है. जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर का पनौती करार दिया है. साथ ही हिमाचल प्रदेश के लिए जयराम ठाकुर को अनलकी बताया.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, "जयराम ठाकुर न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए, बल्कि भाजपा और पूरे विपक्ष के लिए भी पनौती हैं. जब वे मुख्यमंत्री थे, तभी प्रदेश में भारी आपदा आई थी. उनके पास हिमाचल का विकास करने का मौका था, लेकिन वह हिमाचल के लिए अनलकी साबित हुए".

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती की. उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिना योजना के एक ही विधानसभा क्षेत्र में सारा पैसा लगाया. नेगी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने आपदा पर चर्चा तो लाया, लेकिन उसके लिए गंभीर नहीं था.

राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रबंधन में बेहतरीन काम किया. भाजपा नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है. आपदा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर ही धन एकत्रित करना शुरू कर दिया. इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए. जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नियमों को ताक पर रखकर कई काम हुए. शिकारी देवी से जुड़ा हुआ ऐसा ही एक मामला उच्च न्यायालय में भी है. उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा को लेकर किसी तरह से गंभीर नहीं हैं और सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है.

ये भी पढ़ें: आखिर कैसे आया मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भारी भरकम बिजली बिल? सीएम ने सदन में दी जानकारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर करारा जुबानी प्रहार किया है. जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर का पनौती करार दिया है. साथ ही हिमाचल प्रदेश के लिए जयराम ठाकुर को अनलकी बताया.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, "जयराम ठाकुर न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए, बल्कि भाजपा और पूरे विपक्ष के लिए भी पनौती हैं. जब वे मुख्यमंत्री थे, तभी प्रदेश में भारी आपदा आई थी. उनके पास हिमाचल का विकास करने का मौका था, लेकिन वह हिमाचल के लिए अनलकी साबित हुए".

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती की. उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिना योजना के एक ही विधानसभा क्षेत्र में सारा पैसा लगाया. नेगी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने आपदा पर चर्चा तो लाया, लेकिन उसके लिए गंभीर नहीं था.

राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रबंधन में बेहतरीन काम किया. भाजपा नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है. आपदा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर ही धन एकत्रित करना शुरू कर दिया. इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए. जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नियमों को ताक पर रखकर कई काम हुए. शिकारी देवी से जुड़ा हुआ ऐसा ही एक मामला उच्च न्यायालय में भी है. उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा को लेकर किसी तरह से गंभीर नहीं हैं और सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है.

ये भी पढ़ें: आखिर कैसे आया मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भारी भरकम बिजली बिल? सीएम ने सदन में दी जानकारी

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGAT NEGI ON JAIRAM THAKURजगत नेगी का जयराम ठाकुर पर हमलाJAGAT NEGI TARGETS BJPHIMACHAL MINISTER JAGAT SINGH NEGIJAGAT NEGI SLAMS JAIRAM THAKUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

अब आवारा कुत्तों को मिलेगी डिजिटल पहचान, पहनेंगे स्मार्ट कॉलर और मिलेगा डिजिटल क्यू आर कोड

आवारा कुत्तों का नहीं कोई सहारा? शिमला में सड़कों पर 'डोगेश गैंग' का राज, सिस्टम नाकाम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.