शपथ लेते ही बलौदाबाजार पहुंचे कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, गिरौदपुरी धाम में टेका माथा, की अहम चर्चा - CABINET MINISTER IN BALODABAZAR

कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कौशल विकास योजनाओं पर फोकस किया है.

GURU KHUSHWANT SAHEB
गिरौदपुरी धाम में गुरु खुशवंत साहेब (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 9:26 AM IST

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब शपथ ग्रहण के दूसरे दिन बलौदाबाजार जिले के दौरे पर पहुंचे. मंत्री के जिले में प्रवेश करते ही कसडोल में सैकड़ों कार्यकर्ता, समर्थक और आम लोग इकट्ठे हो गए. जगह-जगह फूलों की वर्षा, बैंड-बाजे और जयकारों से उनका स्वागत किया गया.

गिरौदपुरी धाम में मंत्री ने की विशेष पूजा-अर्चना: मंत्री साहेब सीधे गिरौदपुरी धाम पहुंचे. गिरौदपुरी धाम में मंत्री के आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट गए.मंदिर प्रबंधन समिति ने उन्हें विशेष अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया. यहां उन्होंने बाबा गुरु घासीदास की गद्दी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली, विकास और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा. पूजा अर्चना के बाद गुरु खुशवंत साहेब कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिले.

गिरौदपुरी धाम में गुरु खुशवंत साहेब (ETV Bharat Chhattisgarh)

कौशल विकास कार्यक्रमों का लिया जायजा: धार्मिक दर्शन के बाद देर रात करीब 10:30 बजे मंत्री साहेब बलौदाबाजार पहुंचे. यहां कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी भावना गुप्ता (IPS) ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया. इस मौके पर मंत्री ने जिले में रोजगार सृजन, कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार, तकनीकी शिक्षा में सुधार और युवाओं के लिए प्रशिक्षण योजनाओं पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की.

विकास और रोजगार पर फोकस: कलेक्टर ने मंत्री को जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी और बताया कि आगामी तिमाही में किन-किन क्षेत्रों में तेजी से काम बढ़ाया जा सकता है. एसपी भावना गुप्ता ने जिले की कानून-व्यवस्था की स्थिति और उद्योगों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी दी.

"युवाओं को कौशल ही नहीं, अवसर भी देंगे": ETV भारत से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा,- "मैं बाबा गुरुघासीदास जी का आशीर्वाद लेने यहां आया हूं. मेरे लिए यह जिला हमेशा विशेष रहा है. हमारा संकल्प है कि बलौदाबाजार के युवाओं को सिर्फ कौशल नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देंगे और अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू करेंगे."

स्थानीय जनता की उम्मीदें बढ़ीं:मंत्री के दौरे से जिले में एक नई ऊर्जा दिखाई दी. कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस दौरे के बाद बलौदाबाजार जिले में नए उद्योगों के आगमन, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं. बलौदाबाजार के एक वरिष्ठ नागरिक ने कहा:"गुरु साहेब ने पदभार ग्रहण करते ही हमारे जिले का रुख किया, इससे साफ है कि वे यहां के विकास को लेकर गंभीर हैं."

दौरे का राजनीतिक संदेश भी गहरा: मंत्री का यह दौरा केवल धार्मिक या औपचारिक नहीं था. राजनीतिक रूप से भी इसे आगामी निकाय चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. बता दें साल 2026 में छत्तीसगढ़ के 19 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं. जिनमें बलौदाबाजार का पलारी नगर पंचायत भी शामिल है.

TAGGED:

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

