कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- यूपी लोकसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए सबक, आने वाला समय स्वर्णिम - Dharampal Singh on defeat in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jun 22, 2024, 11:07 AM IST | Updated : Jun 22, 2024, 11:36 AM IST

प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि यूपी लोकसभा के चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक सबक हैं. ( photo credit etv bharat )

प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि यूपी लोकसभा के चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक सबक हैं. (video credit etv bharat) मेरठ : प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि यूपी लोकसभा के चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक सबक हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में धर्मपाल सिंह ने सरकार की योजनाएं भी गिनाईं. साथ ही कहा कि गोआश्रय स्थलों में गोवंशों की मौत गंभीर मामला है. इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. देखें बातचीत के प्रमुख अंश. मेरठ के विकास के लिए खास जतन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मेरठ में विकास के लिए जतन किये जा रहे हैं. जिले के विकास की गति को परखने के लिए समीक्षा बैठक भी की. कई अफसरों को कार्यशैली में सुधार की नसीहत दी, वहीं गंदगी पर उन्होंने अफसरों के पेच कसे. कहा कि मानसून आने वाला है. ऐसे में मेरठ में नाले ओवरफ्लो न हों, इसके लिए साफ-सफाई का आदेश दिया गया है. कहा कि गंगा के तटीय इलाकों में पिछली बार बाढ़ आई थी. सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया गया था. इस बार अधिकारियों को सचेत किया गया है. अफसरों से स्पष्ट कहा गया है कि इस बार दोबारा इसकी पुनरावृति न हो, तत्काल समय से प्रबंध कर लिए जाएं.

सिंचाई और खेती श्रम कुशल रोजगार इन सभी को लेकर बता दिया गया है. संचारी रोगों से बचाव की तैयारी मंत्री ने कहा कि बरसात का सीजन आ रहा है. पशुओं के साथ मनुष्य भी प्रभावित होते हैं. इसलिए निर्देश दिया है कि संचारी रोगों से बचाव के लिए जो भी तैयारी है, वह पूर्ण क़र ली जाए. इसके अलावा पर्याप्त दवाओं के प्रबंध और इंतजाम के निर्देश सीएमओ को दिए हैं. साथ ही टीकाकरण करने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि आगामी समय में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, मेरठ से हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा में कोई कठिनाई न आए इसको लेकर भी फुलप्रूफ योजना बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं. 75 जिलों में भूसा बैंक मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में भूसा बैंक बना लिए गए हैं. लू से गोवंश पशुओं को बचाव के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उन तमाम विषयों पर अफसरों से बात की है. इसके अलावा बरसात में गोवंश सुरक्षित रहें, इस विषय में निर्देश दिए गए हैं. गोवंशों की लगातार मौत पर कहा कि अमरोहा में घटना हुई थी. वहां के दोषी जिम्मेदारों पर क़ड़ी कार्रवाई क़र दी गई थी. अभी एक वायरल वीडियो देखा है, जिस पर डीएम से तत्काल कहा गया है कि उसमें उचित कदम उठाएं. चुनाव परिणाम एक सबक लोकसभा चुनाव परिणामों पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हमारे लिए एक सबक है. राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. भाजपा के लिए आने वाला समय स्वर्णिम होगा. यह भी पढ़ें :स्विमिंग पूल से निकले 17 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, मौत का वीडियो आया सामने - young man died in swimming pool

