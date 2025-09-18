ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने X हैंडल से मिनिस्टर शब्द हटाया, 'अंबाला कैंट हरियाणा, इंडिया' लिखा, जानें पूरा मामला

6 दिन पहले जताई थी नाराजगी: 6 दिन पहले अनिल विज ने अपने X अकाउंट पर लिखा था कि "अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद भी प्राप्त है. पार्टी के नुकसान को देखते हुए क्या किया जाए?" इस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी. अब अनिल विज ने अपने नाम से 'मंत्री' शब्द हटा दिया है. जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं. कि बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा. अनिल विज किसी बात को लेकर बीजेपी या सीएम नायब सैनी से नाजार बताए जा रहे हैं.

अनिल विज ने सोशल मीडिया X से 'मंत्री' शब्द हटाया: इससे पहले उनके नाम के साथ 'मंत्री हरियाणा, इंडिया' लिखा था. इस बदलाव की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर जोरदार चर्चा हो रही है. ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब अनिल विज भाजपा के अंदर चल रहे विवादों को लेकर सुर्खियों में हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से 'मंत्री' शब्द हटा दिया है. अब उनके नाम के साथ केवल 'अंबाला कैंट, हरियाणा' लिखा नजर आ रहा है. ये बदलाव बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे हुआ.

आशीष तायल पर लगा चुके गंभीर आरोप: सूत्रों के मुताबिक, विज की नाराजगी का ताजा कारण भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष तायल की मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात है. 11 सितंबर को तायल ने चंडीगढ़ में सीएम से मिलकर उद्योगपतियों के मुद्दों पर चर्चा की और मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा कीं. इसके एक दिन बाद विज ने अपने X पर अंबाला में समानांतर भाजपा चलाने वाले लोगों पर कटाक्ष किया. तायल वही हैं, जिन्हें विज ने पहले सीएम नायब सैनी के साथ फोटो पोस्ट कर 'गद्दार' भी कहा था. तायल ने इस पूरे विवाद पर कहा कि वे केवल उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले थे और विज की पोस्ट का तात्पर्य उन्हें नहीं समझ आया.

भाजपा ने जारी किया था विज को कारण बताओ नोटिस: विज ने सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था. नोटिस में तीन दिन में जवाब मांगा गया था, जिसका विज ने 8 पन्नों में जवाब दिया. इसके बाद विज और बड़ौली दोनों ने सार्वजनिक तौर पर इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इस विवाद ने पार्टी के अंदर तनाव को और बढ़ा दिया. स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम की लिस्ट में भी विज का नाम नहीं था, जो बाद में संशोधित किया गया. विज ने सदन में जासूसी का आरोप लगाकर भी सुर्खियां बटोरीं, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हुई.

कौन हैं अनिल विज? 15 मार्च 1953 को अनिल विज का जन्म हुआ था. कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही विज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए. 1970 में अनिल विज एबीवीपी के महासचिव बने. इसके बाद 1990 में पहली बार उप चुनाव जीतकर वो विधायक चुने गए. उन्होंने 1996 और 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता. साल 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

7वीं बार बने हैं विधायक: साल 2009 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर अंबाला कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. साल 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की और मनोहर लाल की बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने. इसके बाद 2019 में अनिल विज ने फिर अंबाला कैंट सीट से चुनाव जीता और मनोहर लाल कैबिनेट में गृहमंत्री बने. इस बार यानी साल 2024 के विधानसभा चुनाव में अनिल विज अंबाला कैंट सीट से 7वीं बार विधायक बने हैं.

