अनिल विज ने बताई 'X' से 'मिनिस्टर' शब्द हटाने की वजह, कहा- "पद नहीं, खुद की पहचान महत्वपूर्ण"

Anil Vij On Removing Minister: कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने X हैंडल से 'मिनिस्टर' शब्द हटाने पर सफाई दी है. जानें उन्होंने क्या कहा

Anil Vij on Minister word
Anil Vij on Minister word (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 18, 2025 at 1:10 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने X (पूर्व ट्विटर) हैंडल से 'मिनिस्टर' यानी मंत्री शब्द हटाने पर सफाई दी है. उन्होंने कहा "मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पद के लिए मुझे फॉलो करें. जो भी मेरा फॉलोअर बने, वो अनिल विज के नाम और कंटेंट के कारण बने. ये कदम पद को कम महत्व देने और व्यक्तिगत पहचान बनाने का है. मेरा मकसद है कि व्यूअरशिप और फॉलोअर्स केवल मेरे नाम और विचारों पर ही बने, ना कि पद की वजह से."

पद नहीं, खुद की पहचान महत्वपूर्ण- अनिल विज: अनिल विज ने बताया कि "मैं ट्विटर अकाउंट को पद के बिना चलाना चाहता हूं. मैं तब से ट्विटर यानी एक्स पर हूं, जब मेरे पास कोई पद नहीं था. मेरा फोकस केवल अपनी व्यक्तिगत पहचान और कंटेट पर है. जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, वो केवल मेरे नाम और विचारों के कारण जुड़ सकता है."

अनिल विज ने बताई 'X' से 'मिनिस्टर' शब्द हटाने की वजह (Etv Bharat)

समानांतर वाले बयान पर दी सफाई: अनिल विज उस बयान पर भी सफाई दी. जिसमें उन्होंने कहा था कि "अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं. जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है. कमेंट BOX में लिखें कि हम क्या करें? पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है."

इस बयान पर अनिल विज ने कहा कि "इस बयान को पद या सरकार से जोड़कर ना देखें." जब उनसे पूछा गया कि अंबाला कैंट में कौन 'पैरलल भाजपा' चला रहे हैं? तो अनिल विज ने कहा "मुझे इस बात की जानकारी नहीं है. इस मसले को किसी राजनीतिक लड़ाई या विवाद से ना जोड़ें. मैं केवल खुद के तौर पर रहना चाहता हूं और पद या किसी संगठन से प्रभावित नहीं होना चाहता."

सरकार से नाराजगी की खबरों को किया खारिज: एक सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि "मुझे सरकार से कोई नाराजगी नहीं है. रूटीन कामकाज वैसे ही चलता रहेगा." बता दें कि हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से 'मंत्री' शब्द हटा दिया है. अब उनके नाम के साथ केवल 'अंबाला कैंट, हरियाणा' लिखा नजर आ रहा है. ये बदलाव बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे हुआ. इससे पहले उनके नाम के साथ 'मंत्री हरियाणा, इंडिया' लिखा था.

