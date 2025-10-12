ETV Bharat / state

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, CET स्कोर की वैधता भी बढ़ाई गई, पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव, जानें कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले

रविवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें बुढ़ापा पेंशन और CET स्कोर की वैधता को बढ़ाने का फैसला किया गया.

Haryana Cabinet Meeting
Haryana Cabinet Meeting (File Photo)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 12, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की. करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई. यह कार्यक्रम सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति तय मानी जा रही है.

हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले:

  • बुढ़ापा पेंशन बढ़ी: कैबिनेट की बैठक में बुढ़ापा समेत सभी पेंशन को 3000 से बढ़ाकर 3500 करने का फैसला किया गया है. ये आदेश एक नवंबर से लागू होगा.
  • पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव: इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है. हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (पुरुष) के 50% पद अब सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति (प्रमोशन) से भरे जाएंगे.
  • CET स्कोर की वैधता बढ़ी: ग्रुप-C और ग्रुप-D पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) स्कोर की वैधता को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

पीएम मोदी करेंगें दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत: 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी दो अहम योजनाओं की घोषणा करेंगे. इन योजनाओं के तहत हरियाणा के गरीब परिवारों को 25,000 प्लॉट और 7,000 से अधिक फ्लैट दिए जाएंगे. ये सभी यूनिट्स राज्य के विभिन्न शहरों में तैयार की गई हैं और इनका निर्माण निजी डेवलपर्स ने किया है. इसके अलावा दिल्ली-कटरा हाईवे का उद्घाटन भी संभावित है, हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है. ये योजनाएं प्रदेश में आवासीय जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती हैं.

पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज: सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि समय-सारिणी, रूट प्लान, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को सुचारू बनाया जाए. आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष रूट प्लान बनाया जा रहा है. कार्यक्रम स्थल के आसपास पार्किंग की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि यह आयोजन पूरी तरह से व्यवस्थित और सफल हो, जिससे प्रदेश में सकारात्मक संदेश जाए.

IPS सुसाइड केस पर भी हुई चर्चा: कैबिनेट मीटिंग में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला भी चर्चा का विषय रहा. इससे पहले शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक इसी कारणवश स्थगित करनी पड़ी थी. इस संवेदनशील मुद्दे के कारण सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए. एससी समाज के संगठन लगातार आक्रामक रुख अपना रहे हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय है. ऐसे में पीएम के कार्यक्रम से पहले स्थिति को संभालना सरकार की प्राथमिकता बन गई है.

ये भी पढ़ें- IPS सुसाइड मामला LIVE: वाई पूरन की पत्नी की पत्नी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले- "आज समाधान की उम्मीद"

ये भी पढ़ें- हरियाणा IPS सुसाइड केस: दीपेंद्र हुड्डा बोले- "परिवार के साथ अन्याय कर रही सरकार, ADGP रैंक के अफसर तक को न्याय नहीं"

For All Latest Updates

TAGGED:

IPS SUICIDE CASEHARYANA OLD AGE PENSION HIKESCET SCORES VALIDITY EXTENDSPOLICE RECRUITMENT RULES CHANGESHARYANA CABINET MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.