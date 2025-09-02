रांचीः हेमंत सरकार ने राज्य में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अकादमी खोलने का निर्णय लिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया है.

इसके तहत राज्य में ना केवल ललित कला अकादमी का गठन होगा बल्कि झारखंड राज्य साहित्य अकादमी के अलावा झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी भी खोले जाएंगे. इन अकादमी में अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यसमिति के सदस्य होंगे. अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होगा. झारखंड राज्य साहित्य अकादमी जनजातीय भाषाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन करने का काम करेगा.

जानकारी देते सीएम हेमंत और केबिनेट सचिव (ETV Bharat)

झारखंड मंत्रालय में आज 2 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्ताव के साथ एक अन्यान्य की भी मंजूरी प्रदान की गई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने मुम्बई के नवी मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन के निर्माण में होनेवाले खर्च के लिए 159 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की. इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुर्नवास आयोग के गठन कार्य के लिए नियमावली की मंजूरी प्रदान की गई.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव पर निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने नवी मुंबई में बन रहे झारखंड भवन के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया. सीएम ने कहा कि यह सिर्फ मुंबई का सवाल नहीं है बल्कि जहां-जहां झारखंड के लोग जाते हैं उन सब जगह पर हम लोगों ने वहां के सरकारों से वहां झारखंड भवन बनाने का आग्रह किया है. इस दिशा में ना केवल मुंबई बल्कि तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे जगहों में भी हमें स्वीकृति मिली है.

दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास में रहेंगी रुपी सोरेन

मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 50 छात्र-छात्रा विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे. इसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि अब तक इसकी संख्या 25 थी अब 50 विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे. कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार इसमें अधिकतम 20 विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के होंगे वहीं अनुसूचित जाति के 10, अल्पसंख्यक के 06 और पिछड़ा वर्ग के 14 विद्यार्थी होंगे.

कैबिनेट सचिव ने बताया कि 66 प्रस्ताव के अलावे बैठक में रुपी सोरेन को आवास आवंटित करने को लेकर आया. कैबिनेट ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के लिए आवंटित आजीवन आवास को उनकी पत्नी रुपी सोरेन के नाम से करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट के निर्णय के बाद यह साफ हो गया है कि रुपी सोरेन मोरहाबादी स्थित आवास में रहेंगी.

हेमंत कैबिनेट ने इसके अलावा झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ की निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति दी. वहीं स्व.गोपाल ठाकुर दैनिक कर्मी के आश्रित की नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की गई. मंत्रिपरिषद ने इसके अलावे कई अन्य प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की है.

इसे भी पढे़ं- हेमंत कैबिनेट ने बदला अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम, अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक के रूप में जाना जाएगा

इसे भी पढे़ं- रांची में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, थानों के लिए खरीदे जाएंगे नए वाहन

इसे भी पढे़ं- हेमंत कैबिनेट की बैठक में बत्ती गुल, सीएम ने अधिकारियों से किया जवाब तलब, 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर