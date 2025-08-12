ETV Bharat / state

मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, माओवादियों के अर्बन और फाइनेंसियल बेस पर प्रहार: विजय शर्मा - CABINET EXPANSION SOON

डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पुलिस व्यवस्था को कमजोर बना दिया गया.

Cabinet expansion soon
मंत्रिमंडल विस्तार जल्द
दुर्ग: डिप्टी सीएम और गृहमंत्री का प्रभार संभाल रहे विजय शर्मा आज भिलाई दौरे पर रहे. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भाजपा दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की. विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का जब छत्तीसगढ़ में शासन रहा तब कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं रही. पुलिस की व्यवस्था को कमजोर बनाने का काम कांग्रेस ने किया. डिप्टी सीएम विजय शर्मा क18 अगस्त को होने वाले भाजपा कार्यालय के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने आए थे.

''माओवादियों के अर्बन, फाइनेंसियल नेटवर्क पर हमारी नजर'': डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर में माओवादियों से हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारी कोशिश है कि माओवादियों का जो शहरी नेटवर्क और फाइनेंसियल मदद है उसको तोड़ा जाए. डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सली हिंसा को खत्म कर दम लेंगे. विजय शर्मा ने कहा कि हम तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद का खात्मा करेंगे.

मंत्रिमंडल विस्तार जल्द

कांग्रेस ने किया कानून व्यवस्था को कमजोर: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान कानून व्यवस्था का बुरा हाल रहा. पुलिस की व्यवस्था को कमजोर करने का काम कांग्रेस की सरकार ने अपने वक्त में किया. डिप्टी सीएम ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून व्वयस्था का राज कायम है. पुलिस विभाग समझदारी के साथ कानून सम्मत काम कर रही है. पुलिस सायबर क्राइम, नक्सली हिंसा के खात्मे के लिए लगातार काम कर रही है.

दुर्ग सर्किट हाउस में हुई बैठक: बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि '' कांग्रेस के नेता एसआईआर के मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं. राहुल गांधी कभी कुछ तो कभी कुछ कहते हैं. कांग्रेस के नेता ही इस मुद्दे पर एक राय नहीं रखते''.

''फर्जी मतदाता को हटाने का काम सही'': विजय शर्मा ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता हैं. ऐसे फर्जी मतदाताओं का नाम ही वोटर लिस्ट से जांच के बाद हटाया जा रहा है. विजय शर्मा ने कहा कि फर्जी वोटरों को हटाने पर भी कांग्रेस की खीझ सामने आ रही है. विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस क्या ये चाहती है कि जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रहे. विजय शर्मा ने कहा कि मुझे तो राहुल गांधी की बातें इस मुद्दे पर समझ नहीं आती हैं.

वर्तमान में 11 मंत्री: चुनाव जीतने के बाद विष्णु देव साय ने सीएम पद की शपथ ली. साय सरकार में 12 मंत्रियों ने प्रभार संभाला. बीजेपी के दिग्गज नेता और वर्तमान में सांसद बृजमोहन अग्रवाल उस वक्त प्रदेश के शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए. लोकसभा चुनाव 2024 में बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा का चुनाव रायपुर लोकसभा सीट से लड़ा. जीतने के बाद वो सांसद बन गए. सासंद बनने के बाद शिक्षा मंत्री का पद खाली हो गया. उस वक्त से लेकर अभी तक वो पद खाली है. शिक्षा विभाग वर्तमान में सीएम साय के पास है. हाल ही में सीएम ने भी कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा. अब देखना ये है कि कबतक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और शिक्षा मंत्री की कुर्सी किसको मिलती है. लंबे वक्त से सियासी हलकों में कुरुद से विधायक अजय चंद्राकर का नाम इस मंत्री पद के लिए चल रहा है.

