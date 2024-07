ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा नया मंत्री, जानिए साय मंत्रिमंडल में कौन होगा IN और कौन OUT ? - Cabinet expansion of chhattisgarh

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 21 hours ago | Updated : 21 hours ago

मंत्रिमंडल में कौन होगा IN और कौन OUT ? ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर : छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने और मंत्री पद छोड़ने के बाद से ही साय कैबिनेट में विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं. छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में बृजमोहन के इस्तीफे के बाद दो मंत्री पद खाली है.वहीं सूत्रों की माने तो खराब परफॉर्म करने वाले मंत्रियों को साय कैबिनेट से विदाई मिल सकती है. हाल ही में मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दौरा भी इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में साय कैबिनेट में बदलाव हो सकता है. छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं गर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)

Last Updated : 21 hours ago