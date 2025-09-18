ETV Bharat / state

लाहौल के किसान कैसे चुकाएंगे ₹93.42 करोड़ का लोन? खेतों में सड़ गई 2.30 करोड़ की गोभी-मटर, अब आलू से उम्मीद

लाहौल-स्पीति में इस साल मानसून सीजन में बारिश और खराब सड़कों के चलते गोभी और मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में अब घाटी के किसानों की उम्मीद आलू की फसल पर टिकी हुई है, क्योंकि गोभी मटर के साथ-साथ आलू की खेती यहां पर 90% लोगों के द्वारा की जाती है. अब कुछ दिनों के बाद घाटी में आलू की फसल निकलनी भी शुरू हो जाएगी और किसान इसे बेचकर अपनी आर्थिक को थोड़ा ठीक कर पाएंगे. वही गोभी और मटर से हुए नुकसान को लेकर किसानों ने प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग रखी है कि किसानों के द्वारा बैंक से जो ऋण लिया गया है उसे माफ किया जाए.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून सीजन ने जमकर तबाही मचाई है. भारी बारिश से प्रदेशभर में अबतक 4595.36 करोड़ का नुकसान हुआ है. कृषि विभाग को 51.64 करोड़ और बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ की क्षति हुई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर अब बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. जल्द ही घाटी में भी बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी. ऐसे में किसान भी अपने-अपने कृषि कार्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं. हालांकि इस साल घाटी में गोभी और मटर की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है.

इस साल लाहौल घाटी में किसानों द्वारा लगाई गई गोभी और मटर की फसल को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. कृषि विभाग द्वारा लाहौल घाटी में किसानों की फसलों का आकलन किया गया था और उनके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है. कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण कई किसानों की गोभी और मटर की फसल खेतों में ही खराब हो गई है. इस साल मानसून सीजन में अब तक लाहौल-स्पीति में 101.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य बारिश से 184 फीसदी ज्यादा है.

"प्राकृतिक आपदा के कारण लाहौल में गोभी और मटर को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे प्रदेश सरकार को भी भेजा गया है, ताकि सरकार के जरिए किसानों को राहत मिल सके." - डॉक्टर मुंशी ठाकुर, जिला कृषि अधिकारी, लाहौल स्पीति कृषि विभाग

गोभी-मटर की फसल पर बरसात की मार

कृषि विभाग की रिपोर्ट कि मुताबिक लाहौल घाटी की 32 पंचायतों के 1935 किसानों ने 5,758 बीघा जमीन पर गोभी और मटर की खेती की थी. जब फसल तैयार हो गई और उसे खेतों से निकलने का समय हुआ था, उस दौरान लाहौल घाटी में भारी बारिश हुई. जिस कारण खेतों में ही इन फसलों को भारी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा जिन किसानों ने गोभी और मटर की फसल को निकाल लिया था, उसकी वो बिक्री नहीं कर पाए. बाहरी राज्यों से व्यापारी गोभी और मटर की खरीद के लिए लाहौल घाटी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मंडी से मनाली सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था. वहीं, कुछ किसानों द्वारा गाड़ियों के जरिए से जब गोभी-मटर की फसल को बाहरी राज्यों की मंडियों के लिए भेजा गया, तो कुल्लू-मंडी सड़क मार्ग लैंडस्लाइड के चलते कई दिनों तक बंद रहा. जिस कारण गाड़ियों में ही सारी फसल खराब हो गई और किसानों को मजबूरन खराब फसल को नदी-नालों में फेंकना पड़ा.

"अबकी बार बाढ़ और खराब सड़क के चलते लाहौल घाटी के किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं, अभी तक इस नुकसान का जायजा लेने के लिए घाटी में कोई भी सरकार का मंत्री नहीं पहुंचा है. हमनें भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और किसानों को जल्द से जल्द राहत देने की मांग रखी है, क्योंकि लाहौल स्पीति में साल के 6 महीने ही खेती होती है और 6 महीने यह इलाका बर्फ से ढका रहता है. ऐसे में सर्दियों से पहले ही यहां किसानों को राहत मिलनी चाहिए." - डॉ. रामलाल मार्कंडेय, पूर्व मंत्री

किसानों ने लिया 93.42 करोड़ लोन

एलडीएम व लीड बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक चालू वित वर्ष के दौरान लाहौल घाटी के कुल 8 बैंकों से 3426 किसानों ने 93 करोड़ 42 लाख रुपए कृषि ऋण ले रखा है. यह डेटा सभी 8 बैंकों से उपलब्ध हुआ है.

जिला परिषद सदस्य कुंगा बौद्ध ने कहा, "प्राकृतिक आपदा के चलते इस बार किसानों को राहत देते हुए सरकार ऋण या फिर ब्याज को माफ करें, क्योंकि लाहौल घाटी में मात्र 6 महीने की खेती होती है और 6 महीने यह इलाका बर्फबारी से ढका हुआ रहता है. अब अगले माह से कभी भी लाहौल घाटी में बर्फबारी शुरू हो सकती है और उसके बाद अप्रैल माह तक लाहौल घाटी में सभी कृषि कार्य बंद रहते हैं. प्रदेश और केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह किसानों के कृषि ऋण को माफ करें. अगर पूरा ऋण माफ नहीं हो सकता तो इस साल इस ऋण पर जो ब्याज लिया जाता है, उसे सरकार द्वारा आवश्यक माफ किया जाना चाहिए."

कृषि-बागवानी पर निर्भर 90 % परिवार

बता दें कि लाहौल घाटी के लगभग 90 फीसदी परिवार अपनी आर्थिकी के लिए कृषि और बागवानी पर निर्भर हैं. सालभर में केवल एक ही फसल चक्र होने से इस बार बाढ़ और बारिश ने किसानों को गहरे जख्म दिए हैं. घाटी में करीब पांच हजार हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती हो रही है. किसानों का कहना है कि अगर फसल पकने तक सड़कें बहाल हो जाएं और मंडियों में हालात सुधरे, तो उन्हें बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है. लाहौल घाटी के किसान प्रेम लाल, रमेश, रोहित, छेरिंग और राजेश ने बताया कि "गोभी और मटर की फसल बर्बाद होने से मजदूरी और बीज तक का खर्च नहीं निकल पाया. आलू से ही अब उम्मीद है कि इस बार उनके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाएगा.