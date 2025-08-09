नई दिल्ली/गाजियाबाद: ग़ाज़ियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को देर शाम से रात तक साप्ताहिक बाज़ार लगता है. साप्ताहिक बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं. नंदग्राम इलाक़े में लगी साप्ताहिक बाज़ार में दर्दनाक हादसा सामने आया है. साप्ताहिक बाज़ार में कैब ड्राइवर गाड़ी लेकर दाख़िल हो गया. तभी अचानक से गाड़ी अनियंत्रित हो गई. गाड़ी के अनियंत्रित होने से क़रीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. बाज़ार में cab के अनियंत्रित होने से अफ़रा तफ़री का माहौल बन गया.

साप्ताहिक बाज़ार में अनियंत्रित हुई कैब

गाड़ी को अनियंत्रित होता देख एक व्यक्ति की गाड़ी के साथ-साथ दौड़ा और तुरंत गाड़ी के ड्राइवर की तरफ़ वाली खिड़की से हाथ डालकर चाबी से गाड़ी को बंद किया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया. गुस्साई भीड़ ने कैब ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाल कर पिटाई कर दी और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की. भीड़ ने गाड़ी तोड़ने के बाद गाड़ी को पलट दिया. गाड़ी के अनियंत्रित होने से कई लोगों को चोटें आयी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ ही घंटे में तीन लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है जबकि एक लड़की के सिर में चोट होने के चलते फ़िलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है.

पूनम मिश्रा, सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम (ETV Bharat)

लापरवाह कैब ड्राइवर को हिरासत में:

फ़िलहाल पुलिस द्वारा लापरवाह कैब ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कैब ड्राइवर शराब के नशे में था. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की माँग है कि साप्ताहिक बाज़ार लगने के दौरान वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना न हो सके.

“8 अगस्त 2025 को थाना नन्दग्राम क्षेत्रान्तर्गत एक कैब चालक द्वारा साप्ताहिक बाजार में लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलायी गई एवं कुछ लोगों को घायल कर दिया गया. वहां पर मौजूद लोगों द्वारा कैब चालक को पकड़ लिया गया, एवं मारपीट की गयी थी. थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा कैब चालक को हिरासत में लिया गया एवं उसका मेडिकल कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है. कैब चालक द्वारा जिन लोगों को घायल किया गया था, उनमें तीन को कुछ हल्की खरोचें है, एवं अपने घर पर है तथा एक 23 वर्षीय युवती को सिर में थोड़ी चोट लगी है, जोकि इस समय अस्पताल में भर्ती है एवं खतरे से बाहर है. कैब चालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है.” -पूनम मिश्रा, सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम-

