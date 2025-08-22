जयपुर: पंचायतीराज और नगर निकाय उपचुनावों में भाजपा को बढ़त मिली है. पंचायतराज और निकाय चुनाव कराने को लेकर चल रही सरगर्मियों के बीच इन उपचुनाव परिणामों ने भाजपा को उत्साहित किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपचुनावों में ​जीते भाजपा प्रत्याशियों को बधाई दी है और साथ ही जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर उसे समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि उपचुनावों में कांग्रेस का ग्राफ गिरा है और उसकी सीटें 10 से घटकर 6 रह गई हैं, जबकि भाजपा की झोली में 7 सीटें आई हैं.

कांग्रेस को चार सीटों का नुकसान: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका के कुल 19 वार्डों में उपचुनाव हुए थे. इनमें से 7 वार्डों पर भाजपा ने विजय प्राप्त की, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीटें ही मिल सकीं. शेष 6 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों को सफलता मिली. उन्होंने बताया कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पास 19 सीटों में से 10 सीटें थी, जो अब घटकर 6 पर सिमट गई हैं. कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि भाजपा ने अपना जनाधार बरकरार रखते हुए 7 सीटों पर विजय प्राप्त की. राठौड़ ने कहा कि यह परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विपक्ष का जनाधार लगातार घटता जा रहा है और जनता भाजपा की नीतियों एवं नेतृत्व में विश्वास जता रही है.

पढ़ें: यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान, कहा-15 नवम्बर से 15 दिसंबर के बीच होंगे नगर निकाय और पंचायत चुनाव

कांग्रेस के दोहरे चरित्र को समझ चुकी जनता: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा उपचुनावों में लगातार अपना वर्चस्व बनाए हुए है, जबकि विपक्ष का जनाधार तेजी से गिरता जा रहा है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस लगातार जनता को भ्रमित और गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश की जागरूक जनता अब कांग्रेस के झूठे वादों और दोहरे चरित्र को समझ चुकी है. कांग्रेसी नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है. उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है. भाजपा प्रदेश में जनसेवा, विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी इसी भावना से कार्य करती रहेगी.