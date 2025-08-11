ETV Bharat / state

डीएम और एसपी ने मतदान के दौरान विभिन्न केंद्रों का किया निरीक्षण.

सीतापुर में नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव
सीतापुर में नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 10:46 PM IST

सीतापुर : जिले में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिये महमूदाबाद और मिश्रिख में सोमवार को उपचुनाव संपन्न हुआ. मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद कर दी है. वोटों की काउंटिंग 13 अगस्त को होगी.

सूचना विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उपचुनाव में मिश्रिख नगर पालिका में 69.9 प्रतिशत व महमूदाबाद में 50.78 प्रतिशत मतदान हुआ. शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए डीएम अभिषेक आनंद एवं एसपी अंकुर अग्रवाल ने महमूदाबाद एवं मिश्रिख नगर पालिका क्षेत्र स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया.

डीएम एवं एसपी ने प्राथमिक विद्यालय महमूदाबाद नवीन, प्राथमिक स्कूल पैगम्बरपुर, पीएम संविलयित विद्यालय नूरपुर एवं तहसील परिसर में बनाए गए मतदान केंद्रों पर चल रही मतदान प्रक्रिया को देखा. मिश्रिख नगर पालिका क्षेत्र के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रिख द्वितीय, उच्च प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र मिश्रिख, महर्षि दधीचि इंटर काॅलेज मिश्रिख आदि मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) की ओर से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुये मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाए. एसपी अंकुर अग्रवाल ने पुलिस व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये. इस दौरान संबंधित एसडीएम एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण : डीएम अभिषेक आनंद एवं एसपी अंकुर अग्रवाल ने मिश्रिख स्थित प्राथमिक विद्यालय रन्नूपुर, नैमिषारण्य स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय नैमिषारण्य एवं कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय नैमिषारण्य का भी निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए.

भाजपा जिला उपाध्यक्ष व दरोगा की नोक झोंक : उपचुनाव में मतदान के दौरान जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला व बीआरसी मतदान केंद्र पर तैनात दरोगा के बीच काफी नोंकझोंक हुई. जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला का आरोप है कि बीआरसी मतदान केंद्र पर तैनात एक दरोगा की कई मतदाताओं ने शिकायत की. जिला उपाध्यक्ष व दरोगा के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



