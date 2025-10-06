ETV Bharat / state

अंता विधानसभा उपचुनाव की घोषणा, 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

बारां जिले की अंता विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है. कुल 227563 मतदाता मतदान करेंगे.

बारां कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेते अधिकारी. (ETV Bharat baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 6:03 PM IST

अंता(बारां): बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार के साथ-साथ अंता में भी उपचुनाव होंगे. मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

इसके लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा. नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तय की गई है. इसके साथ ही 23 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी. 27 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि अंता से भाजपा विधायक चुने गए कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. हाई कोर्ट ने उन्हें पुराने मारपीट के मामले में दोषी ठहराया था. सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन फैसला आने से पहले ही उपचुनाव की घोषणा कर दी गई.

भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नहीं खोले पत्ते: अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं. भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, कार्यकर्ता उसके साथ मजबूती से काम करेंगे. वहीं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने कहा कि जनता मौजूदा सरकार से परेशान है और अब कांग्रेस शासन को याद कर रही है.

227563 मतदाता करेंगे मतदान: बारां के जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 अक्टूबर 2025 को किया गया था. उस समय कुल 2,26,227 मतदाता थे, जिसमें पुरुष 1,15,982, महिलाएं 1,10,241 और अन्य 4 मतदाता शामिल थे,

विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद 1336 मतदाता बढ़े हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या 2,27,563 हो गई है, जिसमें पुरुष 1,16,405, महिलाएं 1,11,154 और अन्य 4 मतदाता हैं। इस बार मतदाता सूची में 2475 नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि 1139 नाम हटाए गए हैं.

