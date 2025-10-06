ETV Bharat / state

अंता विधानसभा उपचुनाव की घोषणा, 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

बारां कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेते अधिकारी. ( ETV Bharat baran )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 6, 2025 at 6:03 PM IST 2 Min Read

अंता(बारां): बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार के साथ-साथ अंता में भी उपचुनाव होंगे. मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा. नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तय की गई है. इसके साथ ही 23 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी. 27 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि अंता से भाजपा विधायक चुने गए कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. हाई कोर्ट ने उन्हें पुराने मारपीट के मामले में दोषी ठहराया था. सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन फैसला आने से पहले ही उपचुनाव की घोषणा कर दी गई. इसे भी पढ़ें- अंता उपचुनाव: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के समर्थक बोले- चोर का नहीं दे सकते साथ