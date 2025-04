ETV Bharat / state

UP में अब दोपहिया-चारपहिया वाहन खरीदना महंगा, सरकार ने बढ़ाया टैक्स, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर - VEHICLE TAX INCREASED IN UP

यूपी में वाहन खरीदना हुआ महंगा. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 8, 2025 at 5:29 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम प्रस्ताव पास किए. उनमें एक बड़ा अहम प्रस्ताव परिवहन विभाग से संबंधित है. कैबिनेट की मुहर के बाद उत्तर प्रदेश में गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा. दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर एक फीसदी टैक्स बढ़ा दिया गया है. जानकारी के मुताबिक 10 लाख से कम कीमत की नॉन एसी गाड़ी पर अभी तक 7% टैक्स लगता था, जो बढ़कर अब 8% हो जाएगा. 10 लाख से कम कीमत वाली वातानुकूलित गाड़ी पर अब तक 8 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो बढ़कर 9% हो जाएगा. 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली कार पर अब 10 के बजाय 11 फीसद टैक्स लगेगा. इससे अब चारपहिया वाहन के शौकीनों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी. परिवहन विभाग इससे मालामाल होगा. दोपहिया खरीदने वालों पर भी टैक्स की मार : सिर्फ चारपहिया ही नहीं, दोपहिया वाहनों पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है. हालांकि 40000 से कम कीमत वाले दोपहिया वाहन पर टैक्स में परिवर्तन नहीं किया गया है. यह पहले की तरह ही सात प्रतिशत वसूल किया जाएगा. 40000 से ज्यादा कीमत वाले वाहन को अब आठ फीसद के बजाय नौ प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स फ्री होने से सरकार को तकरीबन 1000 करोड रुपए तक का नुकसान हो रहा था, लेकिन अब एक फीसदी टैक्स बढ़ा देने से विभाग को 412 करोड रुपए टैक्स के रूप में वसूल हो जाएंगे.