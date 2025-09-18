बक्सर में 22 साल बाद केंद्रीय विद्यालय को मिली जमीन, छात्रों और अभिभावकों में खुशी
Published : September 18, 2025 at 4:15 PM IST
बक्सर: 22 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद केंद्रीय विद्यालय बक्सर को अपनी जमीन और भवन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. जिलाधिकारी विद्यानंद सिंह ने बताया कि जमीन को लेकर एग्रीमेंट हो गया है, जल्द ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वहीं, सूचना मिलते ही छात्रों और अभिभावकों में भी खुशी का माहौल है.
2003 में हुई थी केंद्रीय स्कूल की स्थापना: केंद्रीय विद्यालय बक्सर की स्थापना साल 2003 में हुई थी, तब से केंद्रीय विद्यालय, एमपी हाई स्कूल के परिसर में कुछ कमरों में चल रहा है. हैरानी की बात ये है कि एक ही विद्यालय परिसर में दो बड़े-बड़े विद्यालय इतने लंबे अरसे से कैसे चल सकते हैं.
छात्रों और शिक्षकों को होती थी परेशानी: एमपी हाई स्कूल के कुछ कमरों में केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं चलती हैं. जिससे ना केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी बहुत परेशानी होती है. केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना किसी भी छात्र-छात्रा के लिए एक गौरव की बात होती है, लेकिन बक्सर में केंद्रीय विद्यालय की बदहाली के कारण यह अभिशाप बन गया था.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली मुहिम: केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, अभिभावक और बक्सर के अन्य संगठनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सरकार से जमीन की गुहार लगाई थी. इसमें विद्यालय के पूर्व छात्र-छात्राओं ने भी सहयोग किया था.
कई बार भेजा गया प्रस्ताव: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा इससे पहले भी कई बार केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई और मामला 22 वर्षों तक लटका रहा.
क्या कहते हैं जिलाधिकारी?: जिलाधिकारी विद्यानंद सिंह ने बताया कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल के पास अपनी जमीन नहीं थी. केन्द्रीय विद्यालय सगंठन द्वारा हमेशा जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया जा रहा था कि जमीन उनको उपलब्ध कराई जाए. अब इटारी गुमटी के पास 3 एकड़ 81 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट हो गया है.
''केंद्रीय विद्यालय के नाम जमीन करने का रास्ता साफ हो गया है. जिला प्रशासन और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ एग्रीमेंट हो चुका है. अब केंद्रीय विद्यालय बक्सर के बच्चों की पढ़ाई भी मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण हो सकेगी''. -विद्यानंद सिंह, जिलाधिकारी, बक्सर
