ETV Bharat / state

बक्सर में 22 साल बाद केंद्रीय विद्यालय को मिली जमीन, छात्रों और अभिभावकों में खुशी

बक्सर में केंद्रीय विद्यालय जल्द ही अपनी बिल्डिंग से संचालित होगा, क्योंकि इस संबंध में जमीन को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है. पढ़े..

BUXAR KENDRIYA VIDYALAYA
केंद्रीय विद्यालय बक्सर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बक्सर: 22 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद केंद्रीय विद्यालय बक्सर को अपनी जमीन और भवन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. जिलाधिकारी विद्यानंद सिंह ने बताया कि जमीन को लेकर एग्रीमेंट हो गया है, जल्द ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वहीं, सूचना मिलते ही छात्रों और अभिभावकों में भी खुशी का माहौल है.

2003 में हुई थी केंद्रीय स्कूल की स्थापना: केंद्रीय विद्यालय बक्सर की स्थापना साल 2003 में हुई थी, तब से केंद्रीय विद्यालय, एमपी हाई स्कूल के परिसर में कुछ कमरों में चल रहा है. हैरानी की बात ये है कि एक ही विद्यालय परिसर में दो बड़े-बड़े विद्यालय इतने लंबे अरसे से कैसे चल सकते हैं.

22 साल बाद केंद्रीय विद्यालय को मिली जमीन (ETV Bharat)

छात्रों और शिक्षकों को होती थी परेशानी: एमपी हाई स्कूल के कुछ कमरों में केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं चलती हैं. जिससे ना केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी बहुत परेशानी होती है. केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना किसी भी छात्र-छात्रा के लिए एक गौरव की बात होती है, लेकिन बक्सर में केंद्रीय विद्यालय की बदहाली के कारण यह अभिशाप बन गया था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली मुहिम: केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, अभिभावक और बक्सर के अन्य संगठनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सरकार से जमीन की गुहार लगाई थी. इसमें विद्यालय के पूर्व छात्र-छात्राओं ने भी सहयोग किया था.

कई बार भेजा गया प्रस्ताव: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा इससे पहले भी कई बार केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई और मामला 22 वर्षों तक लटका रहा.

क्या कहते हैं जिलाधिकारी?: जिलाधिकारी विद्यानंद सिंह ने बताया कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल के पास अपनी जमीन नहीं थी. केन्द्रीय विद्यालय सगंठन द्वारा हमेशा जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया जा रहा था कि जमीन उनको उपलब्ध कराई जाए. अब इटारी गुमटी के पास 3 एकड़ 81 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट हो गया है.

''केंद्रीय विद्यालय के नाम जमीन करने का रास्ता साफ हो गया है. जिला प्रशासन और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ एग्रीमेंट हो चुका है. अब केंद्रीय विद्यालय बक्सर के बच्चों की पढ़ाई भी मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण हो सकेगी''. -विद्यानंद सिंह, जिलाधिकारी, बक्सर

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BUXAR NEWSBIHAR NEWSबक्सर केंद्रीय विद्यालयBUXAR KENDRIYA VIDYALAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.