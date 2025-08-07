Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

गंगा और ठोरा नदी का बक्सर में तांडव, विनाशकारी रूप देख कांप गया किसानों का फौलादी हौसला - BUXAR FLOOD

गंगा और ठोरा नदी की बाढ़ बक्सर में तबाही मचा रही है. दर्जनों गांव जलमग्न हैं. किसान सड़कों पर शरण लिए हैं और प्रशासन नदारद...

ETV Bharat
टापू में तब्दील हुए गांव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025 at 6:34 PM IST

3 Min Read

बक्सर : बिहार के बक्सर में गंगा और उसकी सहायक ठोरा नदी का उफान लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा है. खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा ने जिले के पांच प्रखंडों के तीन दर्जन से अधिक गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है. किसानों की मेहनत, खेतों की फसल और मवेशी—सब कुछ पानी में डूबता जा रहा है.

ग्रामीणों ने ली सड़क पर शरण : गांवों में पानी घुसने से लोग अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर शरण लिए हुए हैं. सबसे ज्यादा परेशानी चारे और दवाई को लेकर हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के दावे सिर्फ कागजों पर हैं. न तो कोई अधिकारी पहुंचा है और न ही कोई मदद. हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब तक 540 तिरपाल वितरित किए गए हैं और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है.

सड़क पर मवेशियों का डेरा
सड़क पर मवेशियों का डेरा (ETV Bharat)

ठोरा नदी बनी तबाही की वजह : बक्सर सदर प्रखंड के जरीगांवा, लरई, हरिपुर, डेरा, मिलिकिया, गोसाईपुर जैसे गांवों में ठोरा नदी का रौद्र रूप किसानों की हिम्मत को तोड़ रहा है. हजारों एकड़ में लगी धान और सब्जियों की फसलें डूब चुकी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस बार सहायक नदी ने ऐसा विनाशकारी रूप पहले कभी नहीं दिखाया.

ठोरा नदी के विकराल रूप से तबाही
ठोरा नदी के विकराल रूप से तबाही (ETV Bharat)

कर्ज लेकर की थी खेती : हरिपुर के किसान संजय कुमार ने बताया कि ''गांव की 500 एकड़ से ज्यादा फसल डूब चुकी है. घर, चारा और पशु—सब कुछ सड़कों पर है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं आया.'' वहीं, किसान दिनेश कुमार ने बताया कि ''साहूकार से कर्ज लेकर खेती की थी, अब फसलें डूब गईं तो परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है.''

ETV Bharat
ठोरा नदी ने डुबोया खेत खलिहान (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की पहल पर प्रशासन की हलचल : ग्रामीणों की बदहाल स्थिति जानने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने सदर अंचलाधिकारी प्रशांत शांडिल्य से बात की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो गांव जानकारी में आ रहे हैं, वहां तत्काल राहत सामग्री भेजी जा रही है. जरीगांवा के लिए तिरपाल लेकर निकल रहे कर्मी ने बताया कि सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ रहा है.

ETV Bharat
बाढ़ के पानी में जलमग्न खेत-खलिहान (ETV Bharat)

प्रशासनिक दावे बनाम जमीनी हकीकत : जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह ने पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि पशुओं के लिए चारा तत्काल बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाया जाए. लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि न तो चारा आया है और न ही विभागीय अधिकारी. स्थिति भयावह है, लेकिन सरकारी मदद अब तक सिर्फ घोषणाओं में सीमित है.

ETV Bharat
गंगा ने छोड़ा किनारा गांवों में प्रेवश (ETV Bharat)

लोगों को राहत की दरकार : बक्सर में गंगा और ठोरा नदी की बाढ़ ने गांवों की जीवन रेखा को तबाह कर दिया है. प्रशासनिक दावों और राहत कार्यों के बीच फंसे ग्रामीण अब खुद को भगवान भरोसे मान चुके हैं. इस आपदा की घड़ी में धरातल पर त्वरित और ईमानदार राहत की दरकार है, वरना स्थिति और भी विकराल हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

बक्सर : बिहार के बक्सर में गंगा और उसकी सहायक ठोरा नदी का उफान लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा है. खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा ने जिले के पांच प्रखंडों के तीन दर्जन से अधिक गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है. किसानों की मेहनत, खेतों की फसल और मवेशी—सब कुछ पानी में डूबता जा रहा है.

ग्रामीणों ने ली सड़क पर शरण : गांवों में पानी घुसने से लोग अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर शरण लिए हुए हैं. सबसे ज्यादा परेशानी चारे और दवाई को लेकर हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के दावे सिर्फ कागजों पर हैं. न तो कोई अधिकारी पहुंचा है और न ही कोई मदद. हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब तक 540 तिरपाल वितरित किए गए हैं और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है.

सड़क पर मवेशियों का डेरा
सड़क पर मवेशियों का डेरा (ETV Bharat)

ठोरा नदी बनी तबाही की वजह : बक्सर सदर प्रखंड के जरीगांवा, लरई, हरिपुर, डेरा, मिलिकिया, गोसाईपुर जैसे गांवों में ठोरा नदी का रौद्र रूप किसानों की हिम्मत को तोड़ रहा है. हजारों एकड़ में लगी धान और सब्जियों की फसलें डूब चुकी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस बार सहायक नदी ने ऐसा विनाशकारी रूप पहले कभी नहीं दिखाया.

ठोरा नदी के विकराल रूप से तबाही
ठोरा नदी के विकराल रूप से तबाही (ETV Bharat)

कर्ज लेकर की थी खेती : हरिपुर के किसान संजय कुमार ने बताया कि ''गांव की 500 एकड़ से ज्यादा फसल डूब चुकी है. घर, चारा और पशु—सब कुछ सड़कों पर है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं आया.'' वहीं, किसान दिनेश कुमार ने बताया कि ''साहूकार से कर्ज लेकर खेती की थी, अब फसलें डूब गईं तो परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है.''

ETV Bharat
ठोरा नदी ने डुबोया खेत खलिहान (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की पहल पर प्रशासन की हलचल : ग्रामीणों की बदहाल स्थिति जानने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने सदर अंचलाधिकारी प्रशांत शांडिल्य से बात की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो गांव जानकारी में आ रहे हैं, वहां तत्काल राहत सामग्री भेजी जा रही है. जरीगांवा के लिए तिरपाल लेकर निकल रहे कर्मी ने बताया कि सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ रहा है.

ETV Bharat
बाढ़ के पानी में जलमग्न खेत-खलिहान (ETV Bharat)

प्रशासनिक दावे बनाम जमीनी हकीकत : जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह ने पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि पशुओं के लिए चारा तत्काल बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाया जाए. लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि न तो चारा आया है और न ही विभागीय अधिकारी. स्थिति भयावह है, लेकिन सरकारी मदद अब तक सिर्फ घोषणाओं में सीमित है.

ETV Bharat
गंगा ने छोड़ा किनारा गांवों में प्रेवश (ETV Bharat)

लोगों को राहत की दरकार : बक्सर में गंगा और ठोरा नदी की बाढ़ ने गांवों की जीवन रेखा को तबाह कर दिया है. प्रशासनिक दावों और राहत कार्यों के बीच फंसे ग्रामीण अब खुद को भगवान भरोसे मान चुके हैं. इस आपदा की घड़ी में धरातल पर त्वरित और ईमानदार राहत की दरकार है, वरना स्थिति और भी विकराल हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN BUXARGANGA THORA RIVERठोरा नदीबक्सर गंगा में बाढ़BUXAR FLOOD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

गंगोत्री यात्रा का प्रमुख पड़ाव है धराली, बादल फटने से हुआ तबाह, देखिए तस्वीरें

उत्तरकाशी धराली आपदा: MI-17 और चिनूक से होगा रेस्क्यू, सेंसर से खोजे जाएंगे मलबे में दबे लोग

मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना से किया इनकार, आपदा के पीछे बताई ये दो वजह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.