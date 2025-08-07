बक्सर : बिहार के बक्सर में गंगा और उसकी सहायक ठोरा नदी का उफान लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा है. खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा ने जिले के पांच प्रखंडों के तीन दर्जन से अधिक गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है. किसानों की मेहनत, खेतों की फसल और मवेशी—सब कुछ पानी में डूबता जा रहा है.

ग्रामीणों ने ली सड़क पर शरण : गांवों में पानी घुसने से लोग अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर शरण लिए हुए हैं. सबसे ज्यादा परेशानी चारे और दवाई को लेकर हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के दावे सिर्फ कागजों पर हैं. न तो कोई अधिकारी पहुंचा है और न ही कोई मदद. हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब तक 540 तिरपाल वितरित किए गए हैं और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है.

सड़क पर मवेशियों का डेरा (ETV Bharat)

ठोरा नदी बनी तबाही की वजह : बक्सर सदर प्रखंड के जरीगांवा, लरई, हरिपुर, डेरा, मिलिकिया, गोसाईपुर जैसे गांवों में ठोरा नदी का रौद्र रूप किसानों की हिम्मत को तोड़ रहा है. हजारों एकड़ में लगी धान और सब्जियों की फसलें डूब चुकी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस बार सहायक नदी ने ऐसा विनाशकारी रूप पहले कभी नहीं दिखाया.

ठोरा नदी के विकराल रूप से तबाही (ETV Bharat)

कर्ज लेकर की थी खेती : हरिपुर के किसान संजय कुमार ने बताया कि ''गांव की 500 एकड़ से ज्यादा फसल डूब चुकी है. घर, चारा और पशु—सब कुछ सड़कों पर है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं आया.'' वहीं, किसान दिनेश कुमार ने बताया कि ''साहूकार से कर्ज लेकर खेती की थी, अब फसलें डूब गईं तो परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है.''

ठोरा नदी ने डुबोया खेत खलिहान (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की पहल पर प्रशासन की हलचल : ग्रामीणों की बदहाल स्थिति जानने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने सदर अंचलाधिकारी प्रशांत शांडिल्य से बात की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो गांव जानकारी में आ रहे हैं, वहां तत्काल राहत सामग्री भेजी जा रही है. जरीगांवा के लिए तिरपाल लेकर निकल रहे कर्मी ने बताया कि सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ रहा है.

बाढ़ के पानी में जलमग्न खेत-खलिहान (ETV Bharat)

प्रशासनिक दावे बनाम जमीनी हकीकत : जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह ने पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि पशुओं के लिए चारा तत्काल बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाया जाए. लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि न तो चारा आया है और न ही विभागीय अधिकारी. स्थिति भयावह है, लेकिन सरकारी मदद अब तक सिर्फ घोषणाओं में सीमित है.

गंगा ने छोड़ा किनारा गांवों में प्रेवश (ETV Bharat)

लोगों को राहत की दरकार : बक्सर में गंगा और ठोरा नदी की बाढ़ ने गांवों की जीवन रेखा को तबाह कर दिया है. प्रशासनिक दावों और राहत कार्यों के बीच फंसे ग्रामीण अब खुद को भगवान भरोसे मान चुके हैं. इस आपदा की घड़ी में धरातल पर त्वरित और ईमानदार राहत की दरकार है, वरना स्थिति और भी विकराल हो सकती है.

