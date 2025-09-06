उत्तराखंड में मखमली बुग्याल के बीच मनाया गया बटर फेस्टिवल, अढूंडी उत्सव में दूध-मक्खन से खेली गई होली

ETV Bharat / state

दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल ( फोटो सोर्स- Dayara Tourism Festival Committee )

सावन मास में दूध-दही मक्खन जमा करते हैं ग्रामीण: ग्रामीणों ने संक्रांति से करीब बीस दिन बाद इस त्योहार को दयारा बुग्याल में सादगी से मनाया. सावन माह में बुग्यालों में अपने मवेशियों के साथ ग्रामीण वहां पर दूध-दही मक्खन एकत्रित करते हैं.

बता दें कि हर साल दयारा बुग्याल में 'दयारा बुग्याल पर्यटन समिति' और रैथल गांव समेत आसपास के ग्रामीणों की ओर से भाद्रपद माह की संक्रांति के दिन अढूंडी उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल धराली आपदा के कारण इसका समय और तिथि को बदला गया.

उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल में इस बार अढूंडी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल धराली आपदा के चलते अपने तय समय से 20 दिन बाद मनाया गया. चारों तरफ दूर-दूर तक फैली मखमली बुग्याल में ग्रामीणों ने दूध-दही-मक्खन की होली खेली. इस दौरान राधा-कृष्ण बने पात्रों ने दही की हांडी को फोड़कर ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया. साथ ही परंपरा के अनुसार दूध-दही को वन देवियों और आराध्य देवताओं को विधि विधान के साथ भोग लगाया गया.

इस बार शनिवार यानी 6 सितंबर को वहां पर दही की हांडी तैयार की गई, जिसे कृष्ण और राधा के पात्रों ने तोड़कर अढूंडी उत्सव का शुभारंभ किया. इसके बाद ग्रामीणों ने एक दूसरे पर दूध-दही लगाकर होली खेली और अपने मवेशियों और क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना की.

अढूंडी उत्सव में फोड़ी गई दही की हांडी (फोटो सोर्स- Dayara Tourism Festival Committee)

वन देवियों और अपने आराध्य देवता को लगाया जाता है भोग: वहीं, इस मौके पर ढोल दमांऊ की थाप पर रासो तांदी नृत्य का आयोजन किया गया. इस मौके पर ग्रामीण बुग्यालों में परंपरा के अनुसार वन देवियों और अपने आराध्य देवता को भी दूध, दही मक्खन की भोग लगाते हैं.

धराली आपदा के चलते सादगी से मनाया गया अढूंडी उत्सव: दयारा पर्यटन उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज राणा और सदस्य पृथ्वीराज राणा ने बताया कि इस बार धराली आपदा के चलते अढूंडी उत्सव सादगी से मनाया गया. इसलिए इस बार दयारा बुग्याल में कम संख्या में ही ग्रामीण मौजूद रहे.

अढूंडी उत्सव में राधा कृष्ण के पात्र (फोटो सोर्स- Dayara Tourism Festival Committee)

रैथल में धराली आपदा में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि: वहीं, देर शाम को रैथल में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया. साथ ही इससे पहले शुक्रवार शाम को धराली आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया.

"धराली आपदा के चलते इस बार अढूंडी उत्सव सादगी से मनाया गया है. अढूंडी उत्सव में रैथल गांव समेत आसपास के ग्रामीणों ने दूध, दही, मक्खन की होली खेली. इसके साथ ही वन देवियों की पूजा अर्चना भी की गई."- मनोज राणा, अध्यक्ष, दयारा पर्यटन उत्सव समिति

