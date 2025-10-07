ETV Bharat / state

जिम में भाजपा नेता को मारी गोली, हुई मौत, कुछ दिन पहले मिली थी धमकी

तीन नकाबपोश जिम में रमेश रूलानिया पर फायरिंग कर भाग गए. रूलानिया भाजपा से जुड़े थे.

SP and other officers present at spot
कुचामन सिटी में मर्डर से सनसनी (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 9:29 AM IST

Updated : October 7, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: शहर में मंगलवार सुबह बदमाशों ने बाइक एजेंसी संचालक और भाजपा नेता रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्यारों ने व्यापारी पर उस समय फायरिंग की, जब वह वर्कआउट करने जिम आए थे. तीन नकाबपोश बदमाश जिम पहुंचे और रूलानिया पर फायरिंग कर फरार हो गए. घायल रूलानिया को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इधर, बदमाशों की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन आरोपी अभी हाथ नहीं आए. सूचना मिलने पर राजस्व राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली.

पुलिस अधीक्षक रिचा तोमर ने बताया कि रमेश रूलानिया मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे स्टेशन रोड स्थित जिम में वर्कआउट करने गए थे कि नकाबपोशों ने गोली मार दी. बताया जा रहा है कि आरोपी दो गाड़ियों में सवार होकर आए थे. उन्होंने अपनी गाड़ियां नीचे सड़क पर खड़ी की और नकाब बांध दूसरी मंजिल स्थित जिम पहुंचे और रमेश रूलानिया पर फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद बदमाश गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही एसपी रिचा तोमर कुचामन सिटी पहुंचीं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद खारिया व सीओ अरविंद बिश्नोई के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया.

एसपी तोमर ने कहा... (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें:दुकान पर बैठे युवक पर फायरिंग, सीने में लगी गोली

मंत्री चौधरी मौके पर गए: घटना की सूचना के बाद राजस्व राज्यमंत्री विजय चौधरी मौके पर पहुंचे. अस्पताल में भीड़ हो गई. बताया जा रहा है कि बाइक एजेंसी संचालक रमेश रूलानिया को पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग से धमकियां मिली थी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जाट समाज के ज्ञानाराम रणवां ने कहा कि इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही है. आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे. एसपी तोमर ने कहा कि पुलिस ने पूरे प्रदेश में नाकाबंदी कराई है.

Last Updated : October 7, 2025 at 9:38 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

THREE MASKED MEN OPENED FIRERAMESH RULANIA HAD RECEIVED THREATSराज्यमंत्री विजय सिंह चौधरीअस्पताल में भीड़ जमाBJP LEADER MURDER IN KUCHAMAN CITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

करेले के बीज खाना हो सकता है खतरनाक, जानिए किन लोगों को हो सकती है गंभीर समस्याएं

ओडिशा समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.