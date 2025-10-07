ETV Bharat / state

जिम में भाजपा नेता को मारी गोली, हुई मौत, कुछ दिन पहले मिली थी धमकी

कुचामन सिटी: शहर में मंगलवार सुबह बदमाशों ने बाइक एजेंसी संचालक और भाजपा नेता रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्यारों ने व्यापारी पर उस समय फायरिंग की, जब वह वर्कआउट करने जिम आए थे. तीन नकाबपोश बदमाश जिम पहुंचे और रूलानिया पर फायरिंग कर फरार हो गए. घायल रूलानिया को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इधर, बदमाशों की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन आरोपी अभी हाथ नहीं आए. सूचना मिलने पर राजस्व राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली.

पुलिस अधीक्षक रिचा तोमर ने बताया कि रमेश रूलानिया मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे स्टेशन रोड स्थित जिम में वर्कआउट करने गए थे कि नकाबपोशों ने गोली मार दी. बताया जा रहा है कि आरोपी दो गाड़ियों में सवार होकर आए थे. उन्होंने अपनी गाड़ियां नीचे सड़क पर खड़ी की और नकाब बांध दूसरी मंजिल स्थित जिम पहुंचे और रमेश रूलानिया पर फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद बदमाश गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही एसपी रिचा तोमर कुचामन सिटी पहुंचीं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद खारिया व सीओ अरविंद बिश्नोई के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया.