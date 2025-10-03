ETV Bharat / state

फरीदाबाद में मामूली कहासुनी में व्यापारी की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में एक पनीर व्यापारी की हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2025 at 5:07 PM IST

फरीदाबाद: शहर के ओल्ड थाना क्षेत्र की बसेलवा कॉलोनी में मंगलवार देर रात मामूली कहासुनी ने खौफनाक मोड़ ले लिया. यहां पनीर व्यापारी प्रवीण चौधरी (45) की कुछ युवकों से विवाद के बाद नुकीले हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. हैरानी की बात यह है कि यह वारदात पुलिस की मौजूदगी में हुई. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है.

जानें पूरा मामला: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो पनीर व्यापारी प्रवीण चौधरी रात करीब 10:30 बजे अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. रास्ते में उन्होंने एक दुकान पर रुककर कुछ सामान खरीदा. उसी दौरान वहां खड़े दो-तीन युवकों से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. स्थानीय लोगों ने झगड़े की सूचना तुरंत पुलिस को दी.

पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन तब तक मामला और गर्म हो गया था. आरोपियों ने व्यापारी हमला कर दिया. हमले के दौरान एक युवक ने प्रवीण चौधरी के पेट में नुकीले हथियार से वार कर दिया. घायल अवस्था में प्रवीण को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात: वहीं, ये पूरी घटना घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें झगड़े और हमले के दृश्य साफ तौर पर देखे जा रहे हैं.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार : इस पूरे मामले में पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि, "पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए राजा नामक युवक को हिरासत में ले लिया है. आरोपी राजा के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. पुलिस ने घटनास्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी है. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है."

