कानपुर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्किए का भारत में जमकर विरोध हो रहा है. इस बीच भारत से तुर्किए जाने वाले लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया. वहीं, दोनों देशों के बीच व्यापार बंद करने की मांग हो रही है. भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्किए की भूमिका को देखते देशभर के तमाम निर्यातकों ने तुर्किए के साथ कारोबार बंद करने का फैसला किया है. इसमें कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी शामिल हैं. इस कवायद से यह बात सामने आई कि केवल उत्तर प्रदेश से ही हजारों करोड़ का सालाना कारोबार तुर्किए से तक होता रहा है. अब कारोबार नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को घाटे का सामना करना पड़ेगा. इसी बीच केंद्र सरकार ने यूके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, उससे निर्यातकों को यूके संग कारोबार में बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद है. फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के विशेषज्ञों का कहना है, अगर तुर्किए से घाटा होगा तो उसकी भरपाई यूके से हो जाएगी.