लखनऊ में कोडीन कफ सिरप की अवैध सप्लाई, आरोपी दीपक मलवानी गिरफ्तार, 3 लाख का प्रतिबंधित दवाएं मिलीं

लखनऊ: शनिवार को नारकोटिक्स विभाग और FSDA ने मिलकर कोडीन कफ सिरप की अवैध सप्लाई करने वाले एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया. एसीपी कृष्णनगर अभय कुमार मल्ल ने बताया कि आरोपी दीपक मलवानी के घर से तीन लाख रुपये का कोडीन सिरप और अन्य प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गयी हैं.

मकान पर छापे में मिला कोडीन सिरप: एसीपी कृष्णनगर अभय कुमार मल्ल ने कहा कि मुखबिर की सूचना के आधार पर आलमबाग के वीआईपी रोड, स्नेह नगर स्थित एक मकान पर छापा मारा गया था. इस दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बरामद किया गया. मौके से कारोबारी दीपक मलवानी को गिरफ्तार किया गया है.

अमीनाबाद में भाई की दुकान से करता था सप्लाई: पूछताछ में आरोपी दीपक मलवानी ने बताया कि वह अपने भाई मनदीप मलवानी की अमीनाबाद स्थित दवाइयों की दुकान पर काम करता है. वहीं से प्रतिबंधित दवाइयां सप्लाई करता था. आरोपी की निशानदेही पर कोडीन कफ सिरप बरामद किया गया.

चार कंपनियों को कारण बताओ नोटिस: खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान जिन मेडिकल स्टोर या अस्पताल में मानक के अनुरूप सिरप नहीं मिल रहे हैं, उन पर कारवाई की जा रही है.