रेत का ठेका दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार तीन फरार

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 18, 2025 at 6:00 PM IST 3 Min Read