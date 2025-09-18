ETV Bharat / state

रेत का ठेका दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार तीन फरार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में रेत का ठेका दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी हुई है.

Gaurela Pendra Marwahi Police
गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी की घटनाओं के बाद अब बिजनेस से जुड़े काम में फ्रॉड की वारदात हो रही है. गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक पेट्रोल पंप संचालक से रेत का बड़ा ऑर्डर दिलाने के नाम पर ठगी की गई है. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है.

1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी: पेट्रोल पंप संचालक ने मरवाही थाने में 1 करोड़ 69 लाख रुपये के ठगी की शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के आधार पर जीपीएम पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है बाकी अन्य की तलाश की जा रही है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

कई दिनों से ठग कर रहे थे ठगी ?: पीड़ित ने पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपी कई दिनों से उसे निशाना बनाए हुए थे. सभी आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने रेत का बड़ा वर्क ऑर्डर देने का झांसा दिया. इसके एवज में उन्होंने फर्जी वर्क ऑर्डर कर जाली दस्तावेज तैयार किए. इसके आधार पर उन्होंने कुल 1 करोड़ 69 लाख रुपये ठग लिए. ठगी की यह प्रक्रिया आरोपियों ने बीते 6 महीने से जारी रखी. 6 महीने के बाद जब पीड़ित को रेत से जुड़े ऑर्डर नहीं मिले तो उसे ठगी का एहसास हुआ.

फर्जीवाड़े के खुलासे से पीड़ित के उड़े होश: पीड़ित अमित गुप्ता जब रेत वर्क से जुड़े ऑर्डर के लिए आरोपियों के बताए ठिकानों पर पहुंचा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ. उसके बाद पीड़ित ने सीधे मरवाही थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई.

कुल पांच आरोपियों ने मेरे साथ ठगी की है. सभी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं और मेरे साथ बीते 6 महीने से ठगी का खेल चल रहा था. 1 करोड़ 69 लाख रुपये का मैने भुगतान किया. मुझे न तो रेत का वर्क ऑर्डर मिला और न ही इससे जुड़े काम हुए- अमित गुप्ता, पीड़ित कारोबारी, मरवाही

पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर हमने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में आगे की कार्रवाई जारी है- ओम चंदेल, एएसपी, गौरेला पेंड्रा मरवाही

पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया : पुलिस ने इस केस में आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया. बीएनएस की धारा 318(4), 336(4), 338, 340(2), और 61(2)(a) के तहत केस फाइल हुई है.

