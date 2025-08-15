नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में लाल किले की प्राचीर से जीएसटी को लेकर बयान किया है. उन्होंने कहा कि इस साल दीपावली पर जीएसटी में रिफाॅर्म किया जाएगा, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. पीएम मोदी के इस बयान का दिल्ली और देश में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने स्वागत किया है.

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने पीएम मोदी के जीएसटी संबंधित बयान को लेकर पीएम को पत्र लिखा है. पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले 8 साल से देश और दिल्ली के 8 करोड़ व्यापारी जीएसटी की महंगी दरों और कठिन कानून कायदों से जूझ रहे हैं. आज भी ट्रैक्टर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, टू व्हीलर पार्ट्स जैसी आम आदमी की जरूरत को 28 फीसद स्लैब में रखा गया है. जिसको कि 5 फीसद या 12 फीसद के स्लैब में रखा जाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके.

लालकिले से पीएम मोदी के GST रिफॉर्म से व्यापारी संगठन गदगद (ETV Bharat)

इसके अलावा, खाने-पीने की चीजों की जीएसटी दरों में भी काफी विसंगतियां हैं. एक ही पैकिंग में उपलब्ध मिठाई, नमकीन, काजू, बादाम , कुरकुरे आदि को अलग-अलग जीएसटी स्लैब में रखा गया है. जिससे फूड व्यापारियों को जीएसटी की बिलिंग में बहुत परेशानी होती है. जीएसटी की रिटर्न फाइल करना व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए टेढ़ी खीर है. इस कारण उनको चार्टर अकाउंटेंट को महंगी फीस देनी पड़ती है.

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि इस समय जीएसटी में 5 स्लैब हैं, 0, 5 , 12, 18 और 28 फीसद. इन 5 स्लैब की जगह जीएसटी में 0, 5, 12 फीसद ये तीन स्लैब ही होने चाहिए. 28 फीसद का जीएसटी स्लैब या तो खत्म होना चाहिए या केवल तंबाकू महंगी गाड़ियों जैसी वस्तुओं को ही जीएसटी के 28 फीसद स्लैब में रखा जाए.

बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी दरों की समीक्षा “समय की मांग” है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार नई पीढ़ी का जीएसटी सुधार लाने पर काम कर रही है, जिससे आम नागरिकों पर कर का बोझ कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी. साल 2017 में लागू हुआ जीएसटी स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक रहा है. इसने देश के कर ढांचे को एकीकृत किया और विशेष रूप से लघु व मध्यम उद्योगों के लिए व्यापार में आसानी को बढ़ावा दिया. पिछले आठ वर्षों में जीएसटी ने कर संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि और पारदर्शिता सुनिश्चित की है.

