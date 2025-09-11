ETV Bharat / state

बिजनेस पर जोर, मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापारिक संगठनों ने यूपी की इकोनॉमी बूस्ट करने का बनाया प्लान

बैठक का उद्देश्य यूपी और मॉरीशस के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा करना और लंबे समय के लिए निवेश साझेदारियों को बढ़ावा देना था.

Photo Credit: ETV Bharat
निवेश साझेदारियों पर जोर (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 7:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ आज भारत के महत्वपूर्ण समझौतों के बीच उत्तर प्रदेश भी अब मॉरीशस के साथ अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत के साथ पर्यटन की दृष्टि से चीजों को मजबूत करने की दिशा में पहल करेगा.

सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई: इन्वेस्ट यूपी की तरफ से आयोजित एक महत्वपूर्ण व्यापार एवं निवेश बैठक में गुरुवार को वाराणसी में मॉरीशस का एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ. इस कार्यक्रम में भारत के प्रमुख उद्योग संघों ने भाग लेकर नवीकरणीय ऊर्जा, अवस्थापना, बंदरगाह, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, वित्तीय सेवाएं, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और एआई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की.

निवेश साझेदारियों को बढ़ावा देने पर जोर: इस बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मॉरीशस के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा करना और लंबे समय के लिए निवेश साझेदारियों को बढ़ावा देना था. चर्चा में आईआईए, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई, इंडियन अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम और लघु उद्योग भारती जैसे उद्योग संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा (Photo Credit: ETV Bharat)

मॉरीशस से आया 28 सदस्यों का डेलिगेशन: 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री शशांक चौधरी ने उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर अपना प्रेजेंटेशन रखते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की 56% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग में आती है, जो एक बड़ा जनसांख्यिकीय लाभ प्रदान करती है.

वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का प्लान: उन्होंने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी पर बल दिया, जिसमें एक्सप्रेसवे के विस्तृत नेटवर्क, पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (जिनमें एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक निर्माणधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है) और 16 घरेलू हवाई अड्डों का समर्थन प्राप्त है.

उन्होंने बताया कि यूपी 34 से अधिक क्षेत्र विशिष्ट नीतियां प्रदान करता है, जिनमें भारत के सबसे आकर्षक प्रोत्साहन शामिल हैं. उन्होंने मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल से इन अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए फॉर्च्यून ग्लोबल एवं इंडिया-500 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 और उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार संवर्धन नीति 2022 का उल्लेख किया, जो वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
व्यापार और निवेश की संभावनों को लेकर हुई बातचीत (Photo Credit: ETV Bharat)

मॉरीशस डेलिगेशन का नेतृत्व संजय भुंजन ने किया: उन्होंने यह भी बताया कि निवेशकों की सुविधा हेतु राज्य भारत का सबसे बड़ा सिंगल विंडो प्लेटफ़ॉर्म 'निवेश मित्र' प्रदान करता है. मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संजय भुंजन ने किया. उन्होंने भारत और मॉरीशस के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला. उन्होंने मॉरीशस को छोटा भारत बताते हुए उत्तर प्रदेश से साझा मूल्यों और भावनात्मक रिश्तों पर अपनी बातें रखीं. संजय भुंजन ने यह भी कहा कि मॉरीशस अफ्रीका में विस्तार करने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए एक द्वार और आधार बन सकता है.

भारत-मॉरीशस के बीच सहयोग और अवसर पर चर्चा: आईआईए, आईएसीसी और लघु उद्योग भारती सहित उद्योग संघों ने भी विचार साझा किए और भारत तथा मॉरीशस के बीच सहयोग एवं नए अवसरों की संभावनाओं पर जानकारी दी. पी.एस. गंगाधर, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं और यूपी तथा मॉरीशस मिलकर मजबूत गठबंधन बना सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मॉरीशस भारत के लिए व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है.

यूपी और मॉरीशस दोनों को होगा फायदा: भारत सरकार की अंडर सेक्रेटरी आशिमा गर्ग ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस बैठक से उत्तर प्रदेश और मॉरीशस दोनों को परस्पर लाभ होगा. बैठक का समापन दोनों पक्षों की ओर से इन साझेदारियों को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए आयाम खोलने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ. उत्तर प्रदेश के उद्योग संगठनों ने गहरी रुचि व्यक्त की और मॉरीशस के व्यवसायों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी ने रचा इतिहास, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बनारस में की द्विपक्षीय वार्ता, विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा

For All Latest Updates

TAGGED:

BUSINESS ORGANIZATIONS IN VARANASIMAURITIUS DELEGATION MADE PLANPLAN TO BOOST STATE ECONOMYINDIA MAURITIUS RELATIONS MEETINGPLAN TO BOOST UP ECONOMY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.