ट्रंप के 50% टैरिफ से बनारस सहित पूर्वांचल को बड़ा झटका, 3 हजार करोड़ के कारोबार का नुकसान - TRUMP TARIFF AFFECT

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से कारोबारी अपने उद्योग को लेकर चिंतित, निर्यात कम होने से रोजगार पर भी संकट

वाराणसी और भदोही के कारोबार पर असर. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 5:23 PM IST

वाराणसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है. नया टैरिफ पहले से लागू 25 प्रतिशत टैरिफ के साथ जुड़कर 50 फीसदी हो जाएगा. पहला टैरिफ सात अगस्त से लागू हो गया है. जबकि अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा. भारतीय निर्यातकों पर लगाए गए 50% टैरिफ में पूर्वांचल की कारोबार को खासा प्रभावित किया है. अनुमान है कि करीब 3 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है. भदोही और मिर्जापुर से कालीन और बनारस से बड़ी मात्रा में हैंडीक्राफ्ट के समान अमेरिका में भेजे जाते थे. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान से 50 फीसदी का कारोबार का नुकसान हुआ है. हालत यह है कि नए आर्डर मिल नहीं रहे हैं. ऐसे में कारोबारी अपने उद्योग को लेकर चिंतित हैं.

कारीगरों की कमाई पर असर पड़ने लगाः व्यापारियों के अनुसार, पूर्वांचल से डायरेक्ट- इनडायरेक्ट लगभग 6 से 7000 करोड़ का कारोबार अमेरिका के साथ होता था. इसमें बनारस से भेजी जाने वाली साड़ियां, सिल्क जरी के कपड़े, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, लकड़ी की सजावटी सामान और इसके साथ ही भदोही मिर्जापुर की हैंडमेड कालीन शामिल है. इस टैरिफ के लग जाने से भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी और इससे कारीगरों की कमाई पर असर पड़ने लगा है. इसके साथ ही अमेरिका में सारे प्रोडक्ट महंगे बिकेंगे और वहां के लोग सस्ते विकल्प जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और चीन के प्रोडक्ट को खरीदेंगे इससे भारत को नुकसान हो सकता है.

कालीन बनाते कारीगर.
कालीन बनाते कारीगर. (Etv Bharat)

पूर्वांचल के व्यापार पर गहरा असरः बनारस की कारोबारी शैलेश प्रताप सिंह बताते हैं कि काशी के शिल्प उत्पाद की मांग अमेरिका में ज्यादा होती है. जिससे यहां के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला हुआ है. लेकिन टैरिफ लगने से आर्डर कम हो गया होगा और यहां के शिल्पियों को सीधे तौर पर नुकसान होगा. लघु उद्योग भारतीय काशी प्रांत के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह कहते हैं कि इस टैरिफ ने छोटे उद्योगों को दिक्कतें बढ़ा दी है. एक्सपोर्ट में गिरावट आएगी और हमारा सालाना कारोबार बड़ी मात्रा में प्रभावित होगा. उन्होंने बताया कि इससे भारत के साथ-साथ अमेरिका को भी नुकसान होगा. क्योंकि वहां की जनता को अब सामान महंगा मिलेगा और हजार लोग सीधे या इनडायरेक्ट इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं. जब एक्सपोर्ट घटेगा तो प्रोडक्शन भी घटेगा और नौकरियां भी कम होगी.

बनारस के ब्रोकेड कारोबार को होगा नुकसानः वाराणसी वस्त्र एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राजन बहल ने बताया कि अमेरिका बनारस के हैंडीक्राफ्ट व प्योर बनारसी की साड़ी का बड़ा निर्यातक रहा है.ट्रंप के टैरिफ लगाने की मोहलत से बीते समय के फंसे हुए ऑर्डर तो निकल चुके हैं. लेकिन टैरिफ लग जाने से आगामी दिनों में मिलने वाले ऑर्डरों को बड़ा नुकसान होगा. उन्होंने बताया कि हमारे यहां से होम डेकोर व जरी ब्रोकेड के चादर वह अन्य घरेलू साथ सजा के सामान भी अमेरिका जाते हैं. हमारा सामान महंगा होने पर अब बांग्लादेश हमारा कंपीटीटर बनेगा. क्योंकि वहां पर भी बनारस में तैयार होने वाले उत्पाद बनाए जा रहे हैं. ऐसे में बांग्लादेश के उत्पादन अमेरिकी लोगों को सस्ते मिलेंगे. ऐसे में बनारस के बाजार को इसका नुकसान होगा.

20 लाख से ज्यादा कामगारः राजन बहल ने बताया कि हर साल बनारस में आसपास की क्षेत्र से 6 से 7000 करोड़ का कारोबार अमेरिका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से होता है. इसमें दर्जनों जीआई उत्पाद शामिल होते हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा कामगार मौजूद हैं. जरी जरदोजी से बने कपड़े, बनारसी साड़ी, बनारसी ब्रोकेड, लकड़ी के बने हुए खिलौने, स्टोन कार्विंग के सजावटी सामान, भदोही से कालीन, कृषि संयंत्र, गुलाबी मीनाकारी इत्यादि शामिल है.

50 फीसदी कालीन जगत पर असरः ऑल इंडिया कॉरपोरेट संगठन के एक्स प्रेसिडेंट रवि पाटोदिया की माने तो उनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ ने बनारसी कपड़ों के साथ-साथ कालीन जगत पर भी बड़ा असर डाला है. कालीन उद्योग 50 फ़ीसदी से ज्यादा प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि कालीन के मामले में टर्की सबसे बड़ा भारत का कंपीटीटर है. ऐसे में वहां लगे मामूली टैरिफ से अब अमेरिका के लोग तुर्की की कालीन को खरीदेंगे जिससे हमारे यहां तैयार होने वाले कालीन की मांग घटेगी और लोगों को नुकसान होगा. पूर्वांचल से टोफ्टेड कालीन, हैंड नॉटेड कालीन,दरी,सगी,टेक्सटाइल्स का मफलर, दरी ट्रेडिशनल कालीन जाती है. इस टैरिफ से लगभग 3000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा.

