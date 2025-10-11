ETV Bharat / state

जर्जर सड़क से व्यापारी परेशान, दिवाली में धंधा मंदा होने का डर, महापौर से लगाई गुहार

चार दिनों तक धूल को बिठाने नियमित रूप से नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा, 15 अक्टूबर से रिपेयरिंग के लिए डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा. इस संबंध में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. बहुत जल्द इस रोड के चौड़ीकरण की भी प्रक्रिया शुरू होगी- जगदीश रामु रोहरा,महापौर

महापौर ने अफसरों को दिए निर्देश : धूल के कारण सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को भी दिन-रात कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. व्यापारियों का कहना है कि प्रतिवर्ष इस तरह के मंजर से उन्हें दो चार होना पड़ता है.लेकिन समस्या से उन्हें कोई निजात नहीं मिल पा रही. वहीं मामले में महापौर जगदीश रामू रोहरा ने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्देश दिए हैं.

धमतरी : बारिश के थमते ही धमतरी जिले के सिहावा चौक से लेकर नगरी मार्ग के व्यवसायी जर्जर सड़क और धूल के गुबार से परेशान हैं. परेशान व्यवसायियों ने समस्या से निजात दिलाने के लिए महापौर से गुहार लगाई है. व्यवसायियों ने महापौर को बताया कि सिहावा रोड, नगरी मार्ग काफी जर्जर हो गया है. सड़क में काफी गड्ढे उभर आए हैं. वहीं सड़क में चल रहे वाहनों से धूल का गुबार उड़ रहा है.जिससे राहगीर के साथ वाहन चालक भी परेशान हैं.

जर्जर सड़क से व्यापारी परेशान, दिवाली में धंधा मंदा होने का डर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोपहिया वाहनों को ज्यादा परेशानी : धमतरी के सिहावा रोड में धूल और गड्ढे इतने अधिक हैं कि दोपहिया वाहन चालक तेज रफ्तार से चल नहीं सकते. धूल का गुबार ऐसे उड़ रहा है जैसे कोई हवा-तूफान चल रहा हो. धूल के कारण दुकानदारों के पास ग्राहक नहीं पहुंच रहे.नए सामान भी धूल से पुराने जैसे दिख रहे हैं. यदि दिवाली से पहले सुधार नहीं हुआ तो व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

धमतरी के सिहावा चौक से दानीटोला, कोलियारी तक बड़े-बड़े गढ्ढे हैं. इन गढ्डों को पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग ने गिट्टी और मलबा डालकर चलने के लायक बनाया था. जो बारिश में फिर से उखड़ गए. जब बारिश होती है तो सड़क में चारों ओर कीचड़ नजर आता है. लेकिन बारिश रुकने काब जब कीचड़ सूखता है तो धूल का गुबार उड़ता है-नरेश जसूजा,व्यापारी

धूल के बीच क्षेत्र के व्यापारी दिनभर बैठकर काम करते हैं. धूल के कारण शुद्ध हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं. धूल के कण घर के किचन तक पहुंच गया है. महिलाएं अपने घरों में धूल की सफाई करती हैं. फिर भी धूल ही धूल नजर आती है. व्यापारियों ने इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम, पीडब्ल्यूडी का ध्यान आकृष्ट भी कराया है. इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग दो से तीन बार मलबा डाल चुका है.कुछ दिन नगर निगम टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव भी किया गया,लेकिन वो भी अब बंद है.

