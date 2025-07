ETV Bharat / state

बल्लभगढ़ से मंझावली गांव के लिए CNG सिटी बस की शुरुआत, 2 नए रूटों पर परिचालन शुरू, जानें कितना होगा किराया - BUSES ON NEW ROUTES IN FARIDABAD

फरीदाबाद में 2 नये रूटों पर बसों का परिचालन हुआ शुरू ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 18, 2025 at 8:11 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 9:19 AM IST 3 Min Read

फरीदाबादः शहरी और ग्रामीण इलाके के बीच बेहतर परिवहन सेवा के लिए फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (FCTSL) लगातार प्रयास कर रहा है. इसके तहत एफसीटीएसएल कई नई रूटों पर बस सेवा शुरू की गई है. बल्लभगढ़ बस स्टैंड से मंझावली गांव और मंझावली से बदरपुर बॉर्डर तक नया रूट बनया गया है. इसका रूट नंबर 933 है, जिस पर 10 लो फ्लोर सीएनजी सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया है. 10 नई सिटी बसों का संचालन शुरूः रूट नंबर 909 के तहत अब बल्लभगढ़ बस स्टैंड से मंझावली गांव तक बसों का संचालन शुरू किया है. इसके अलावा रूट नंबर 913 के तहत बदरपुर बॉर्डर से मंझावली गांव तक बसों का संचालन शुरू किया गया है. इस नए रूट को बनाने का मकसद बल्लभगढ़ बस स्टैंड से मंझावली की यात्रा को सुगम बनाना है. मंझावली से होते हुए बदरपुर बॉर्डर के बीच की कनेक्टिविटी को भी सुगम बनाने के उद्देश्य से 10 नई सिटी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है. इससे यात्रियों को काफी फायदा होगा. आम यात्रियों को होगा फायदाः इस रूट की बात करें तो अभी ऑटो का ही सहारा यात्रियों को लेना पड़ रहा था लेकिन बसों के संचालन से अब बल्लभगढ़ से मंझावली जो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी है, उसे तय करने में अब यात्रियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. इन रोडों पर लगभग एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनी और गांव को जोड़ा गया है. वहीं मंझावली से बदरपुर की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है. 28 किलोमीटर की दूरी में बस मंझावली से होते हुए गांव जसाना, नचौली, टिकावाली, अमृता हॉस्पिटल से गुजरते हुए बस सेक्टर 28, 29 खेड़ी पुल, सेक्टर 3, सेक्टर 37 होते हुए बदरपुर पहुंचेगी.

क्या बोले अधिकारीः बस परिचालक को लेकर सिटी बस सेवा के अधिकारी अरुण सिंह ने बताया की नई रूटों पर बसों के परिचालन से ग्रामीणों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी. इन सड़कों पर ज्यादातर बसें नहीं चलती हैं. इन सड़कों पर लोग ऑटो रिक्शा का सहारा ज्यादा लेते हैं. इसमें समय और पैसों की ज्यादा बर्बादी होती है. अब इन रूटों पर बसों को चलाया गया है. ऐसे में अब यात्री बल्लभगढ़ से मंझावली और मंझावली से बदरपुर तक अपनी आने-जाने का सफर तय कर पाएंगे. आने वाले समय में इन बसों का परिचालन दिल्ली रिंग रोड पर आश्रम चौक से भी किया जाएगा ताकि ज्यादा यात्रियों की इसकी सेवा मिल सके. नये रूटों पर बस किरायाः आपको बता दें इन रूटों पर किराया 20 से 30 रुपए रखा गया है. वहीं मंझावली से बदरपुर का किराया 30 रखा गया है. मौजूदा समय में फरीदाबाद के 12 रुटों पर 50 सिटी बसों का परिचालन हो रहा है जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा. ये भी पढ़ेंः-हरियाणा रोडवेज का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के लिए बस सेवा स्थगित - HARYANA ROADWAYS BUS SERVICE

