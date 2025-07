ETV Bharat / state

यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई वोल्वो बस; 2 की मौत, 50 घायल, उन्नाव पिकअप हादसे में दो लोगों की मौत - ALIGARH NEWS

यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई वोल्वो बस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 17, 2025 at 9:28 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 9:34 AM IST 3 Min Read

अलीगढ़/उन्नाव: यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई. इस भीषण हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 50 से अधिक लोग घायल हैं. यह बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी. वहीं, दूसरी तरफ लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यमुना एक्सप्रेसवे पर बस हादसा: बस में सवार यात्रियों के मुताबिक, वोल्वो बस फजलगंज चौराहे से बुधवार रात 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. फर्रुखाबाद निवासी यात्री अखिल मिश्रा ने बताया कि बस ड्राइवर पहले भी रास्ते में दूसरी बस से टकरा चुका था, जिसमें स्लीपर के चार शीशे टूट गए थे. यमुना एक्सप्रेसवे पर सिमरौटी के पास ड्राइवर को झपकी आई और बस खड़े ट्रक में जा भिड़ी. कानपुर देहात के घायल यात्री आदिल ने बताया कि बस में लगभग 50 से 60 लोग सवार थे, जिनमें से 45 से 50 यात्री घायल हुए हैं. कुछ यात्रियों की हड्डियां तक टूट गई हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस टीमें मौके पर पहुंची. एक्सप्रेसवे की इमरजेंसी सेवा में कार्यरत एंबुलेंस चालक कोमल सिंह ने बताया कि मौके पर 6 एंबुलेंस भेजी गई. घायलों को तत्काल टप्पल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जेवर के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. बृजेश के अनुसार हादसे में 17 यात्रियों को टप्पल सीएचसी में भर्ती किया गया है. इनमें से तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. 37 घायलों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है. घटना के बाद बस और ट्रक दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. यात्रियों ने बस ऑपरेटर पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्नाव पिकअप हादसे में दो लोगों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्नाव में दो व्यक्तियों की हादसे में मौत: जिले के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. एक पिकअप वाहन अज्ञात वाहन से पीछे से टकरा गया, जिससे पिकअप सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान अयोध्या निवासी बेचू (ड्राइवर) और रमेश (पिकअप मालिक) के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ. जब तेज रफ्तार पिकअप वाहन लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर आगरा की ओर जा रही थी. बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में अचानक पिकअप किसी अज्ञात वाहन टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी, कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पिकअप सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. बेहटा मुजावर थाना इंचार्ज मुन्ना सिंह ने बताया कि दोनों मृतक अयोध्या के रहने वाले हैं और किसी निजी कार्य से आगरा जा रहे थे. मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. यह भी पढ़ें: लखनऊ में लंदन की 'बिग बेन', 200 साल पुरानी घड़ी; जानिए घंटाघरों की रोचक जानकारियां

