नक्सल प्रभावित नारायणपुर में बस सेवा ठप, जर्जर सड़क ने बढ़ाई परेशानी, जानलेवा हुआ सफर

नक्सल प्रभावित नारायणपुर में सड़क बदहाल है. जिससे बस सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है. लोगों को भारी परेशानी हो रही है.

Roads in Narayanpur are dilapidated
नारायणपुर में सड़कें जर्जर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 3:13 PM IST

8 Min Read
आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

नारायणपुर: बस्तर संभाग में बारिश और बाढ़ के बाद अब सड़कों का बुरा हाल है. नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर की लाइफ लाइन में बीते चार दिनों से बस सेवा पूरी तरह ठप है. जिन सड़कों और मार्गों की हालत बेहद खस्ता है उसमें नारायणपुर-कोंडागांव, नारायणपुर-ओरछा और नारायणपुर-अंतागढ़ के मार्ग शामिल हैं.

सड़कों पर हुए गड्ढे, आवागमन प्रभावित: नारायणपुर से तीन रूटों पर गुजरने वाली सड़कों और यहां से आवागमन करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है. इन सड़कों पर गहरे गड्ढे, कीचड़ और जलभराव से मार्ग पर चलना बेहद जोखिम भरा हो गया है. स्थानीय बस संचालकों ने साफ कहा है कि जब तक सड़कों की मरम्मत नहीं होती, यात्री बस सेवा शुरू करना संभव नहीं है.

नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर में सड़कों की दुर्दशा (ETV BHARAT)

बस सेवा बंद होने से लोगों को परेशानी: बस सेवा बंद होने से लोगों को आवागमन में बेहद दिक्कत हो रही है. यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है.सामान्यतः डेढ़ घंटे का सफर अब 4 से 5 घंटे में तय हो रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को हो रही है, जिन्हें रोजाना जिला मुख्यालय आना-जाना पड़ता है.

Narayanpur Roads Are Dilapidated
नारायणपुर की सड़कें जर्जर (ETV BHARAT)

बस संचालक ने बताई पीड़ा: बस सेवा बंद करने के फैसले को लेकर बस संचालक धनराज जैन ने बताया कि खराब सड़कों पर बसें आए दिन फंस जाती हैं, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती है और वाहनों को भी नुकसान होता है.ओरछा मार्ग की स्थिति सबसे अधिक गंभीर है,जहां किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता.

Potholes in the roads of Narayanpur
नारायणपुर की सड़कों में गड्डे (ETV BHARAT)

बस संचालक धनराज जैन ने बताया कि नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग एवं नारायणपुर कोंडागांव मुख्य मार्ग की सड़के जर्जर एवं खस्ताहाल हो गई है. जिसमें वाहनों का संचालन वर्तमान में संभव नहीं है. सभी मार्ग में वाहनों के संचालन करने से कभी सड़क के गढ्ढों में बसें फंस जाती है तो कई बार बसों के कलपुर्जे टूट फूट जाते हैं. घंटे दो घंटे का सफर 5 घंटे में पूरा होता है. बस चालक कंडक्टर यात्री सभी परेशान हो रहे हैं.भारी नुकसान केवल सड़कों की वजह से हो रहा है. जिसे ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग में वाहनों का संचालन रोका गया. यदि पेच वर्क कर गढ्ढों को भरा जाए तो हम बसों का संचालन आरम्भ कर देंगे.

bus operator dhanraj jain
बस संचालक धनराज जैन का बयान (ETV BHARAT)

सड़कों की हालत बेहद खस्ता है. कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. गाड़ी और लोगों को नुकसान पहुंच सकता है. इसिलए हमने बस नहीं चलाने का फैसला किया है- मोहम्मद आसिफ, बस चालक

Reasons for closure of bus service in Narayanpur
नारायणपर में बस सेवा बंद होने के कारण (ETV BHARAT)

नारायणपुर से ओरछा, नारायणपुर से अंतागढ़ और नारायणपुर से कोंडागांव जाने वाली सड़कों की दुर्दशा है. जिससे हमें बस चलाने में परेशानी होती है. यही वजह है कि हमने बस का संचालन नहीं करने का फैसला किया है- मोहम्मद आफताब, बस चेकर

Narayanpur Bus Service employees
बस सेवा से जुड़े कर्मचारी का दर्द (ETV BHARAT)

माइंस की ट्रकों के चलने के कारण सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. इन ट्रैकों के संचालक को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रकों के चलने से मार्ग खराब हो रहा है. यही कारण है कि हमने बसों का संचालन रोक रखा है ताकि शासन प्रशासन ध्यान दें और सड़कों का निर्माण कराए- अहमद खान, बस चालक

सड़क मार्ग खराब होने से लोग बेहद परेशान: यात्रियों ने बताया कि सड़कें खराब होने की वजह से हमें आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जो सफर डेढ़ घंटे में पूरा होना चाहिए वो सफर 4 से 5 घंटे में पूरा हो रहा है. घंटों समय बर्बाद हो रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी नौकरीपेशा, व्यापारी वर्ग और विद्यार्थियों को हो रही है. स्थानीय निवासी बुल सिंह देहारी ने बताया कि अब तो कोंडागांव की ओर चलने वाली बस भी बंद हो गई है. इस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Bus operations stopped in Narayanpur
नारायणपुर में बसों का संचालन बंद (ETV BHARAT)

ग्रामीणों और राहगीरों ने बताई अपनी परेशानी: ओरछा अबूझमाड़ के रहने वाले सनकू राम आलम ने बताया कि दो दिनों पहले गांव के कुछ लोगों को पूछताछ हेतु पुलिस के द्वारा नारायणपुर थाना लाया गया था जिन्हें आज छोड़ दिया गया है, लेकिन बस बंद होने से अब घर लौटकर जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है . हम 5 लोगों को जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं और ना ही नारायणपुर में रुकने के लिए कोई परिचित है. सड़कों में बड़े बड़े गढ्ढे हैं जिससे बस बंद है अब हमें मजबूरन पैदल चलकर लगभग 65 किलोमीटर घर जाना होगा

Villagers of Narayanpur
नारायणपुर के ग्रामीणों की पीड़ा (ETV BHARAT)

हमें सफर करने और आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है. बस का संचालन बंद होने से ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं. माइंस की गाड़ियां चलने से सड़कें खराब हुई है. इस वजह से बस बंद हुई है. जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए-सनकू राम आलम, ग्रामीण

साप्तहिक बाजार के व्यापारियों को ज्यादा दिक्कतें: नारायणपुर के व्यापारियों ने भी सड़क मरम्मत को लेकर आवाज तेज कर दी है. ओरछा मुख्य मार्ग की हालत बिगड़ने से नारायणपुर के साप्ताहिक बाजार प्रभावित हो रहे हैं. व्यापारियों ने कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई से मुलाकात कर सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की है. व्यापारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बाजार बंद आंदोलन शुरू करेंगे. यदि नारायणपुर का बाजार बंद हुआ तो इसका सीधा असर अबूझमाड़ इलाके पर पड़ेगा, जहां लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें केवल साप्ताहिक बाजार से पूरी होती हैं.

Bad road affects business in Narayanpur
नारायणपुर में खराब सड़क से व्यापारी परेशान (ETV BHARAT)

व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात के बाद क्या कहा ?: नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई से मिलने नारायणपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे साप्ताहिक बाजार व्यापारियों ने अपना दुख बयां किया. व्यापारी जयकेश कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नारायणपुर से लेकर ओरछा मार्ग में बड़े बड़े गढ्ढे हो गए हैं. जिस वजह से बाजार हाट जाने में काफी दिक्कत होती है हमेशा दुर्घटनाओं का डर बना रहता है. सभी व्यापारी चाहते हैं कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए यदि सड़क निर्माण त्वरित नहीं होता है तो सड़क में जो बड़े बड़े गढ्ढे हैं उसका पक्का समाधान करें. सड़क में चलाना बहुत कठिन है अभी तो यात्री बसे बंद हुई है यदि सड़क निर्माण नहीं किया गया तो हम भी साप्ताहिक बाजारों में जाना बंद कर देंगे

इन सड़कों की खस्ता हालत के पीछे मुख्य वजह खनन कार्यों से जुड़ी भारी गाड़ियों की आवाजाही है. नारायणपुर-कोंडागांव और ओरछा मार्ग पर रोजाना करीब 400 ट्रक और 16 चक्के के वाहनों की आवाजाही होती है, इससे सड़कें जगह-जगह टूटकर बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है. गड्ढों की हालत ऐसी है कि आदमी उसमें समा जाए- निकेश शर्मा, साप्ताहिक बाजार व्यापारी

हमें बाजार के लिए जाने में काफी डर लगता है. सड़कों की हालत ऐसी है कि इसमें बाइक और दुपहिया वाहन को चलाना भी खतरनाक है. कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. हमारी जान खतरे में रहती है-जयकेश कुमार सिंह, साप्ताहिक बाजार व्यापारी

कलेक्टर ने सड़क निर्माण का दिया भरोसा: इस पूरे मामले में कलेक्टर ने सड़क निर्माण का भरोसा दिया है. कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने बताया कि धौडाई से लेकर आमदाई तक सड़क निर्माण हेतु प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है. दूसरी ओर आमदाई से ओरछा तक सड़क निर्माण की अनुमति मिल गई है. वहीं नारायणपुर से धौड़ाई तक मार्ग की रूपरेखा तैयार कर मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है, रही बात नारायणपुर से कोंडागांव मुख्य मार्ग की तो वह पहले से ही नेशनल हाईवे अंतर्गत निर्माणाधीन है. मानसून का दौर है जिस वजह से परेशानियां ज्यादा हो रही. जैसे ही बारिश थमती है तो जल्द सभी सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी.

