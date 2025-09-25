ETV Bharat / state

यात्रियों से भरी बस पलटी, कई लोग हुए घायल, बच्ची की मौत

धमतरी : धमतरी में यात्रियों से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है. घटना में जानकारी मिलने तक एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. जबकि कई यात्री घायल हुए हैं.चश्मदीदों के मुताबिक बस पलटने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कहां जा रही थी बस : हादसे का शिकार हुई बस धमतरी से नगरी के लिए निकली थी. जिसमें नगरी जाने वाले ही सवारी सबसे ज्यादा थे. केरेगांव थाना क्षेत्र में करीब साढ़े 12 बजे खड़ादाह गांव के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए. सूचना पर केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची. हाईवे पेट्रोलिंग 2 से प्रधान आरक्षक चमन ध्रुव और आरक्षक वेद मरकाम ने घायलों को तत्काल मदद पहुंचाई.

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस हादसे में बच्ची की मौत : बस हादसे में गंभीर रुप से घायल टीकाराम साहू और उनकी पत्नी कुमारी बाई साहू निवासी बेलौदी को जिला अस्पताल लाया. इसके बाद 108 एंबुलेंस से एक महिला कलेसिया निषाद ग्राम बासनवाही और एक 4 साल की बच्ची रागिनी निषाद को लाया गया. जहां पर डॉ तेजस शाह ने जांच के बाद रागिनी को मृत घोषित कर दिया. कलेसिया बाई ने बताया कि वह अछोटा रिश्तेदार के घर आई थी और अपनी नातिन के साथ वापस घर लौट रही थी.



