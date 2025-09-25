यात्रियों से भरी बस पलटी, कई लोग हुए घायल, बच्ची की मौत
धमतरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है.जिसमें बस पलटने की वजह से मासूम की मौत हुई जबकि कई घायल हैं.
धमतरी : धमतरी में यात्रियों से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है. घटना में जानकारी मिलने तक एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. जबकि कई यात्री घायल हुए हैं.चश्मदीदों के मुताबिक बस पलटने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
कहां जा रही थी बस : हादसे का शिकार हुई बस धमतरी से नगरी के लिए निकली थी. जिसमें नगरी जाने वाले ही सवारी सबसे ज्यादा थे. केरेगांव थाना क्षेत्र में करीब साढ़े 12 बजे खड़ादाह गांव के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए. सूचना पर केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची. हाईवे पेट्रोलिंग 2 से प्रधान आरक्षक चमन ध्रुव और आरक्षक वेद मरकाम ने घायलों को तत्काल मदद पहुंचाई.
बस हादसे में बच्ची की मौत : बस हादसे में गंभीर रुप से घायल टीकाराम साहू और उनकी पत्नी कुमारी बाई साहू निवासी बेलौदी को जिला अस्पताल लाया. इसके बाद 108 एंबुलेंस से एक महिला कलेसिया निषाद ग्राम बासनवाही और एक 4 साल की बच्ची रागिनी निषाद को लाया गया. जहां पर डॉ तेजस शाह ने जांच के बाद रागिनी को मृत घोषित कर दिया. कलेसिया बाई ने बताया कि वह अछोटा रिश्तेदार के घर आई थी और अपनी नातिन के साथ वापस घर लौट रही थी.
धमतरी से नगरी के लिए निकली बस रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई.जिसके घायलों को 108 की मदद से अस्पताल लाया गया.इस हादसे में 1 बच्ची की मौत हुई है.जबकि कुछ महिलाओं को गंभीर चोट आई है- डॉ. तेजस शाह, जिला अस्पताल
घायलों का इलाज जारी : हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया घायल यात्री खून से लथपथ सड़क पर तड़पते रहे जिन्हें पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर अस्पताल पहुंचाया गया. प्रशासन की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया. फिलहाल मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों का इलाज जारी है. आपको बता दें कि इस बस हादसे ने मासूम की जान ली है.वहीं कई परिवारों को असहनीय पीड़ा दी है.
