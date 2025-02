ETV Bharat / state

रांची से प्रयागराज जा रही बस रामगढ़ में जलकर खाक, महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु - BUS GOING FROM RANCHI TO PRAYAGRAJ

रामगढ़ में बस जली ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Feb 20, 2025, 12:10 PM IST | Updated : Feb 20, 2025, 12:22 PM IST

रामगढ़ः जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के रांची पटना मुख्यमार्ग एनएच 33 पर रांची से महाकुंभ प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस में भीषण आग लग गई. ड्राइवर और श्रद्धालुओं ने किसी तरह अपने आप को बस से बाहर निकाला. देखते ही देखते पूरे बस में आग लग गई. जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया तब तक बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई. महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए जा रहे हैं. इस दौरान कई हादसे भी देखने को मिल रहे हैं. रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के हेसागढ़ा के पास रांची से करीब 35 लोगों को लेकर महाकुंभ प्रयागराज जा रही बस में पीछे से धुआं निकलना शुरू हुआ. ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क के किनारे किया और पहले आग बुझाने का प्रयास किया. रामगढ़ में बस में लगी आग (ईटीवी भारत) आग बुझने के बजाय बढ़ने लगी और इस दौरान आनन फानन में सभी बस में सवार यात्री को किसी तरह उतारा गया. इसके बाद इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कुजू और मांडू पुलिस पहुंची. देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. सबसे सुखद बात यह रही की इस भीषण आग में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन नेशनल हाइवे 33 पर करीब 2 घंटे तक पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला. इस दौरान रांची पटना मुख्य मार्ग को करीब 2 घंटे तक वन-वे किया गया था. आग लगने की घटना के बाद कुछ यात्री वापस लौट गए और कुछ दूसरी बस से प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए चले गए.

